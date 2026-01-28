محافظ الإسماعيلية يستقبل مستثمرا صينيا لبحث سبل التعاون

18 حجم الخط

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، زونج جو ين مالك مصنع لصناعة الشرابات، وذلك بحضور المهندس أيمن صالح رئيس المنطقة الحرة العامة، في إطار دعم المحافظة للاستثمارات الصناعية وتعزيز الشراكات الإنتاجية والتصديرية.

استعراض فرص التوسع الاستثماري

وخلال اللقاء، استعرض محافظ الإسماعيلية فرص التوسع الاستثماري المستقبلي شرق قناة السويس، مؤكدًا ما تتمتع به المنطقة من مقومات صناعية ولوجستية تدعم جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات، مع التأكيد على تقديم أوجه الدعم وتذليل المعوقات أمام المستثمرين بالمنطقة الحرة العامة والتي تشهد إقبالا متزايدا من المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

زيادة القدرة التنافسية

كما تناول اللقاء بحث سبل التعاون والعمل المشترك وإيجاد حلول للموضوعات ذات الصلة بما يدعم التوسع وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المُصدر، ومن المقرر الافتتاح الرسمي للمصنع خلال شهر أبريل القادم.

وأشاد المستثمر الصيني بأداء إدارة المنطقة الحرة العامة وعلى رأسها م.أيمن صالح رئيس المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية وعلى سرعة تذليل أي عوائق مع تيسير كافة الإجراءات ما ساهم في استقرار بيئة العمل والاستثمار بالمنطقة.

ويُقام المصنع بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية على مساحة ١٨ ألف متر مربع، ويستهدف تصدير الشرابات للماركات العالمية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع ٧٠ ألف شراب يوميًا، ويعمل به نحو ٤٥٠٠ عامل، فيما يصل حجم الاستثمارات إلى ٨٠ مليون دولار، مع خطة تستهدف تحقيق صادرات بقيمة ٨٠ مليون دولار بنهاية عام ٢٠٢٦.

