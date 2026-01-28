الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يستقبل مستثمرا صينيا لبحث سبل التعاون

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
18 حجم الخط

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، زونج جو ين مالك مصنع لصناعة الشرابات، وذلك بحضور المهندس أيمن صالح رئيس المنطقة الحرة العامة، في إطار دعم المحافظة للاستثمارات الصناعية وتعزيز الشراكات الإنتاجية والتصديرية. 

الكشف على 727 مواطنًا خلال قافلة طبية بقرية الأبطال بالقنطرة شرق الإسماعيلية (صور)

الإسماعيلية تواصل أعمال رصف طريق غرب السكة الحديد "أبوسلطان – السعدية"

استعراض فرص التوسع الاستثماري 

وخلال اللقاء، استعرض محافظ الإسماعيلية فرص التوسع الاستثماري المستقبلي شرق قناة السويس، مؤكدًا ما تتمتع به المنطقة من مقومات صناعية ولوجستية تدعم جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات، مع التأكيد على تقديم أوجه الدعم وتذليل المعوقات أمام المستثمرين بالمنطقة الحرة العامة والتي تشهد إقبالا متزايدا من المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

زيادة القدرة التنافسية 

كما تناول اللقاء بحث سبل التعاون والعمل المشترك وإيجاد حلول للموضوعات ذات الصلة بما يدعم التوسع وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المُصدر، ومن المقرر الافتتاح الرسمي للمصنع خلال شهر أبريل القادم.

وأشاد المستثمر الصيني بأداء إدارة المنطقة الحرة العامة وعلى رأسها م.أيمن صالح رئيس المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية وعلى سرعة تذليل أي عوائق مع تيسير كافة الإجراءات ما ساهم في استقرار بيئة العمل والاستثمار بالمنطقة. 

ويُقام المصنع بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية على مساحة ١٨ ألف متر مربع، ويستهدف تصدير الشرابات للماركات العالمية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع ٧٠ ألف شراب يوميًا، ويعمل به نحو ٤٥٠٠ عامل، فيما يصل حجم الاستثمارات إلى ٨٠ مليون دولار، مع خطة تستهدف تحقيق صادرات بقيمة ٨٠ مليون دولار بنهاية عام ٢٠٢٦.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية الاستثمار اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية المنطقة الحرة العامة بالاسماعيلية جذب الاستثمار

مواد متعلقة

اللجنة التنسيقية للمجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية تناقش دورها في مناهضة العنف

الكشف على 727 مواطنًا خلال قافلة طبية بقرية الأبطال بالقنطرة شرق الإسماعيلية (صور)

الإسماعيلية تواصل أعمال رصف طريق غرب السكة الحديد "أبوسلطان – السعدية"

ثقافة الإسماعيلية تنظم فعاليات متنوعة بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير
ads

الأكثر قراءة

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

امتحانات الثانوية العامة 2026، مواعيد الدور الأول والثاني وآخر موعد لتقديم الاستمارة

التراويح 20 ركعة و9,719 مسجدا للتهجد، الأوقاف تعلن خطة دعوية متكاملة في رمضان

المؤبد لقاتل زوجته لاعبة الجودو دينا علاء بالإسكندرية

معنى وبيلا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 16 من سورة المزمل

زغلول صيام يكتب: هو الزمالك بقى عزبة "شكري" واحنا منعرفش؟!

محكمة الطفل تعاقب متهمتين بالسجن وتحيل ثالثة لدور رعاية بقضية الطالبة كارما

ماييلي يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة الجونة بالدوري المصري

خدمات

المزيد

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يصح الوضوء حال غسل الأعضاء دون ترتيب سهوا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

معنى وبيلا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 16 من سورة المزمل

مفتي الجمهورية يوضح حكم عقيقة المولود

المزيد
الجريدة الرسمية