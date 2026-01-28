محافظ الإسماعيلية يستقبل أبطال العرض المسرحي "نور في عالم البحور"

18 حجم الخط

استقبل اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، أبطال العرض المسرحي "نور في عالم البحور"، بحضور شيرين عبد الرحمن رئيس فرع ثقافة الإسماعيلية، ومدير قصر ثقافة الإسماعيلية.

مشروع مسرح المواجهة والتجوال

جاء ذلك على هامش استضافة المحافظة للعرض، ضمن فعاليات المرحلة السادسة من مشروع "مسرح المواجهة والتجوال"، الذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في البيت الفني للمسرح (المسرح القومي للطفل)، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

أهمية العروض المسرحية

وخلال اللقاء، أكد محافظ الإسماعيلية أهمية دعم العروض المسرحية باعتبارها وسيلة فعالة لتنمية الوعي الثقافي والفني لدى الجمهور، مشيدًا بالدور المميز للفنانين في نشر الوعي الثقافي والفني وإتاحة التجربة المسرحية لكل فئات المجتمع.

ومن جانبهم، أعرب الفنانون عن سعادتهم بحسن الاستقبال، مشيدين بتفاعل الجمهور الكبير وقدرته على تذوق الفن، وهو ما يعكس تميز الإسماعيلية وجمهورها في تقدير الفنون والمسرح.

يأتي العرض المسرحي ضمن التنسيق المشترك بين وزارة الثقافة وقوات الدفاع الشعبي، ومن تأليف وأشعار محمد زناتي، وإخراج شادي الدالي، وتوزيع موسيقي وألحان هاني شنودة، وشارك فيه نخبة من الفنانين منهم الفنان ميدو عادل وهدى هاني، سيد جبر.

ومن المقرر اختتام فعاليات العرض يوم ٣٠ من الشهر الجاري على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.