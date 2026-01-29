حرب أوكرانيا، قتلى وجرحى في قصف روسي لمقاطعتي زابوروجيا وخيرسون

18 حجم الخط

أعلنت السلطات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيا مقتل 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين جراء قصف روسي استهدف أطراف المقاطعة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المواقع التي تعرضت للقصف.

وفي مقاطعة خيرسون، أفادت السلطات بسقوط قتيل وعدد من المصابين إثر قصف روسي طال مناطق داخل المقاطعة، بينما لم تصدر معلومات رسمية حتى الآن حول حجم الخسائر المادية.

موسكو تنفي مقتل 1.2 مليون جندي روسي في أوكرانيا

أكد يوري أوشاكوف مستشار الرئيس الروسي للسياسة الخارجية، اليوم، أن الرئيس فلاديمير بوتين مستعد لعقد لقاء مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث الحرب في أوكرانيا.

مستشار الرئيس الروسي يؤكد استعداد بوتين للقاء زيلينسكي

مستشار الرئيس الروسي للسياسة الخارجية، للتلفزيون الروسي الرسمي في الكرملين، بأن روسيا لم تستبعد قط مثل هذا اللقاء بين بوتين وزيلينسكي.

وأضاف يوري أوشاكوف، أنه إذا كان زيلينسكي مستعدا حقا لإجراء محادثات، فيمكنه القدوم إلى العاصمة الروسية "موسكو"، مضيفا أن بوتين قد صرح بذلك عدة مرات.

الكرملين ينفي مقتل 1.2 مليون جندي روسي فى أوكرانيا

وعلى صعيد الحرب في أوكرانيا، نفى الكرملين، اليوم الأربعاء، مزاعم دراسة أصدرها مركز أبحاث أمريكي، تفيد بأن روسيا تكبدت خسائر بشرية تقترب من 1.2 مليون منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، وأضاف أنه لا ينبغي النظر إلى مثل هذه التقارير على أنها موثوقة.

دراسة أمريكية تؤكد مقتل 1.2 مليون جندي روسي في حرب أوكرانيا

وزعمت الدراسة، التي أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS ، ومقره العاصمة الأمريكية “واشنطن”، أنه بالمعدلات الحالية، يمكن أن تصل الخسائر البشرية الروسية والأوكرانية مجتمعة إلى مليوني شخص بحلول ربيع عام 2026، وهو رقم صادم في ظل استمرار الحرب.

وأوضح مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، التي نُشرت، الثلاثاء، أن ما يقرب من 1.2 مليون جندي روسي وما يقرب من 600 ألف جندي أوكراني سقطوا أو أصيبوا أو فقدوا. وهذا من شأنه أن يرفع إجمالي عدد الضحايا في كلا البلدين إلى ما يقرب من 1.8 مليون، بعد ما يقرب من 4 سنوات من الحرب، حسبما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

