شروط وضوابط التنازل عن الأراضي والشقق بالمدن الجديدة

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تفاصيل قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم (213) بتاريخ 15 /1/ 2026، بشأن وضع ضوابط عامة للتنازل أو البيع لقطع الأراضي السكنية الصغيرة والوحدات السكنية التي يتم تخصيصها مباشرة من مجلس إدارة الهيئة.

أوضحت الهيئة أن هذا القرار يُطبق فقط على:

• قطع الأراضي السكنية الصغيرة.

• الوحدات السكنية.

التي تم تخصيصها مباشرة من مجلس إدارة الهيئة لكل من (الجمعيات – النقابات – الأفراد)، ولا يسري القرار على أي نوع من أنواع التخصصات الأخرى، سواء:

• القرعات العلنية.

• الحجز الإلكتروني (ONLINE) بنظام أسبقية الحجز.

• المزادات والمزايدات أو غيرها من أساليب التخصيص.

و أهم ضوابط القرار رقم (213):

أولًا: قطع الأراضي السكنية الصغيرة

• التخصيص للشخص أو أحد أفراد أسرته (الزوج / الزوجة / الأولاد القُصّر).

• تقديم إقرار قانوني بصحة البيانات.

• تقديم شهادة بنكية تفيد توافر كامل قيمة الأرض.

• سداد كامل القيمة خلال شهر من الإخطار.

• لا يجوز التصرف إلا بعد مرور 5 سنوات من الاستلام، وبعد:

◦ سداد كامل المستحقات

◦ تنفيذ الحد الأدنى للبناء طبقًا للرخصة

◦ توصيل المرافق

◦ عدم وجود مخالفات أو دعاوى قضائية

ثانيًا: الوحدات السكنية (جمعيات – نقابات – أفراد)

• عدم سبق التخصيص لنفس الشخص أو أحد أفراد أسرته.

• تقديم شهادة بنكية تفيد توافر 30٪ من قيمة الوحدة.

• عدم التصرف في الوحدة إلا بعد مرور 5 سنوات من الاستلام وسداد كامل الثمن.

• توصيل المرافق اللازمة (كهرباء – مياه – غاز).

ثالثًا: ضوابط عامة

• لا يجوز عمل توكيلات تصرف أو بيع إلا بعد موافقة كتابية من جهاز المدينة، ويُسمح فقط بتوكيلات الإدارة.

• تقديم إقرار وتعهد بالالتزام بعدم التصرف بالمخالفة للقرار.

• يُعمل بهذه الضوابط اعتبارًا من 1 /1 /2026.

