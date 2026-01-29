5 ساعات في المكافحة، استمرار تصاعد الأدخنة في حريق 4 منازل بمنشأة ناصر

18 حجم الخط

شهدت منطقة منشأة ناصر، صباح اليوم الخميس، استمرار تصاعد الأدخنة الكثيفة من موقع حريق اندلع في 4 منازل، وسط جهود رجال الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.

ويعمل رجال الإطفاء منذ 5 ساعات للسيطرة على الحريق الهائل.

وكشف الفحص المبدئي أن فرق الإطفاء تمكنت من محاصرة النيران جزئيًا، فيما يستمر العمل لإخماد الحريق بشكل كامل، مع التأكد من سلامة السكان ومواصلة التحقيق في أسباب اندلاع النيران.

بدأت تفاصيل الواقعة بنشوب حريق هائل فى أحد المنازل بمنطقة الزرايب بحي منشأة ناصر، وامتد إلى 3 منازل مجاورة، بالقرب من نزلة المقطم اتجاه السيدة عائشة، صباح اليوم الخميس، وهرعت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد نشوب باندلاع الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ومسئولو الحي والأجهزة التنفيذية والأمنية إلى موقع الحادث.

وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف، مع فصل المرافق عن المنطقة، وبدء أعمال السيطرة على النيران.

