القبض على سائق امتنع عن توصل سيدة وطلب أجرة زيادة بالبحيرة

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائد سيارة أجرة لامتناعه عن توصيل سيدة وطلبه أجرة زيادة بمحافظة البحيرة.

ضبط سائق لامتناعه عن توصل سيدة وطلبه أجرة زيادة بالبحيرة

رصدت وزارة الداخلية منشورا تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من سائق سيارة "أجرة" لامتناعه عن توصليها للمكان المقرر وطلبه أجرة زيادة بالبحيرة.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الأمن من تحديد وضبط السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" وقائدها (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.



تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.



وفى سياق آخر ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة بالسير برعونة بأحد الشوارع القريبة من متحف الحضارات بمنطقة مصر القديمة.

ضبط قائد سيارة بالسير برعونة بأحد الشوارع فى مصر القديمة

رصدت مديرية أمن القاهرة منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة بالسير برعونة بأحد الشوارع القريبة من متحف الحضارات بالقاهرة.



وبالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه حال سيره بموكب زفاف أحد أصدقائه.



تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.