البنك الأهلي يفوز على طلائع الجيش وديا بثنائية شلبي وياو أنور

مباراة طلائع الجيش
مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي
فاز فريق البنك الأهلي على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما منذ قليل على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن استعدادات البنك الأهلي لاستئناف منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدفي البنك الأهلي كل من مصطفى شلبي وياو أنور.

مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي 
مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي 

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري المقرر إقامتها يوم 30 يناير الجاري على ستاد عثمان أحمد عثمان.

مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي 
مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي 

البنك الأهلي يقبل اعتذار عبد الواحد السيد عن عدم الاستمرار مع الفريق 

وكانت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، وافقت على الاعتذار الذي تقدم به عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي عن عدم الاستمرار في منصبه وذلك لظروف خاصة به.

مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي 
مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي 

ووجّهت إدارة البنك الأهلي الشكر على الجهد الكبير الذي بذله خلال فترة توليه المسؤولية متمنيةً له التوفيق والنجاح في خطوته المقبلة.

 

آخر تطورات انتقال عمرو الجزار للأهلي 

وعلى صعيد آخر، أعلن النادي الأهلي رسميا ضم عمرو الجزار، لاعب فريق البنك الأهلي، لتدعيم خط دفاعي الفريق الأحمر.

وكان الجزار قريبا من الانضمام إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حينما كان لاعبا في صفوف غزل المحلة، إلا أن المفاوضات  تعثرت حينها، قبل أن ينتقل اللاعب لاحقا إلى نادي البنك الأهلي.

وعلمت «فيتو» أن عمرو الجزار، المنتقل حديثا إلى صفوف النادي الأهلي قادما من البنك الأهلي، شارك في تدريبات الفريق اليوم.

وخاض عمرو الجزار في البداية برنامجا تأهيليا داخل صالة الألعاب الرياضية بالنادي.

