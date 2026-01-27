18 حجم الخط

ترتيب هدافي الدوري المصري، أشعل تريزيجيه لاعب الأهلي وزميله أحمد سيد زيزو المنافسة على جدول هدافي الدوري المصري بعدما سجل الثنائي في فوز الأهلي أمام دجلة 3-1 في افتتاح الجولة الـ 16.

ترتيب هدافي الدوري الممتاز بعد هدفي تريزيجيه وزيزو أمام دجلة

1- النيجيري صديق أوجولا - سيراميكا: 6 أهداف.

2- تريزيجيه، الأهلي، 5 أهداف.

2- صلاح محسن - المصرى: 5 أهداف

3- علي سليمان - كهرباء الإسماعيلية: 4 أهداف

3- ناصر ماهر - الزمالك / بيراميدز: 4 أهداف

3- عدي الدباغ - الزمالك: 4 أهداف

3- أحمد ياسر ريان - البنك الأهلى: 4 أهداف

3- أسامة فيصل - البنك الأهلى: 4 أهداف

3- أحمد فاروق، وادي دجلة، 4 أهداف.

3- عمر الساعي، المصري، 4 أهداف.

3- عبد الرحيم دغموم، المصري، 4 أهداف.

3- أحمد سيد زيزو، الأهلي، 4 أهداف.

وفاز الأهلي أمام دجلة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد القاهرة لحساب الجولة الـ 16 من الدوري المصري الممتاز.

سجل محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في مرمى وادي دجلة بالدقيقة 25.

كما سجل أحمد سيد زيزو لاعب النادي الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 45 من علامة الجزاء.

ونجح المهاجم مروان عثمان في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 67 ليضع أول بصماته مع الفريق بعد انضمامه من سيراميكا.

بينما سجل زياد أسامة هدف دجلة الوحيد في الدقيقة 94.

ويشارك في الدوري الممتاز 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضي، وهم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

وتقام البطولة بنظام المرحلتين، حيث تلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين، مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.