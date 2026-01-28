الدوري المصري، بيراميدز يسقط في فخ التعادل مع الجونة

18 حجم الخط

الدوري المصري، سقط فريق بيراميدز في فخ التعادل 1/1 أمام ضيفه الجونة، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الدفاع الجوي، ضمن مواجهات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

بدأت المباراة بسيطرة من فريق بيراميدز، وأطلق مصطفى فتحي تصويبة في الدقيقة الرابعة من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 12، رد الجونة بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق محمد النحاس تصدى لها أحمد الشناوي حارس بيراميدز بنجاح.

وفي الدقيقة 37، أحرز الجونة الهدف الأول من ركلة جزاء احتسبها الحكم بسبب لمسة يد ضد علي جبر مدافع بيراميدز.

ونجح الحارس أحمد الشناوي في التصدي لركلة الجزاء إلا أن الحكم قرر إعادة الركلة بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب خروج أحمد الشناوي، ليتم إعادة الركلة ويسددها أحمد عبد الرسول لاعب الجونة ارتطمت بالعارضة وارتدت إلى نفس اللاعب مرة أخرى ليسددها داخل الشباك بنجاح.

وفي الدقيقة 45، أحرز مصطفى زيكو هدف التعادل لفريق بيراميدز بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز عن طريق كريم حافظ على رأس زيكو الذي سدد الكرة داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر فريق بيراميدز فرصة هدف مؤكد عن طريق فيستون ماييلي.

وفي الدقيقة 58، أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه يورشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز.

بعدها استمرت محاولات بيراميدز وسط تألق لافت لحارس الجونة محمد علاء، الذي نجح في الذود عن مرماه، لينتهي اللقاء بالتعادل 1/1 ويفقد فريق بيراميدز نقطتين في صراع صدارة الدوري.

تشكيل بيراميدز ضد الجونة في الدوري المصري

وجاء تشكيل بيراميدز ضد الجونة في الدوري المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - ناصر ماهر - مصطفى زيكو

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من محمود جاد - أسامة جلال - أحمد توفيق - حامد حمدان - محمود زلاكة - وليد الكرتي - دودو الجباس - أحمد عاطف قطة - يوسف أوباما

مباراة بيراميدز والجونة

بتلك النتيجة يفقد بيراميدز نقطتين في صراع قمة الدوري المصري التي يحتلها سيراميكا، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري/ فيما رفع الجونة رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر.

