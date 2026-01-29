الخميس 29 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال أوروبا، سقوط مدو لـ أتلتيكو مدريد على ملعبه أمام جليمت النرويجي

جليمت النروجي، فيتو
جليمت النروجي، فيتو
18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، سقط فريق أتلتيكو مدريد بالخسارة أمام جليمت النرويجي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الختامية بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم ألكسندر سورلوث لأتلتيكو مدريد بهدف أول في الدقيقة 15، ثم تعادل فريدريك سيوفولد لجليمت في الدقيقة 34، فيما أحرز كاسبر هيج هدف التقدم للفريق النروجي في الدقيقة 59 من عمر اللقاء

 

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني تشكيلة فريقه، لمواجهة بودو جليمت النرويجي.

أتلتيكو مدريد، فيتو
أتلتيكو مدريد، فيتو

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام جليمت النرويجي

وجاء تشكيل فريق أتلتيكو مدريد لمواجهة بودو جليمت النرويجي في دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ديفيد هانكو - خوسيه ماريا خيمينيز - مارك بوبيل - ماركوس يورينتي

خط الوسط: أليكس باينا - كوكي - بابلو باريوس - نيكولاس جونزاليز

خط الهجوم: ألكسندر سورلوث - جوليان ألفاريز.

 

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

بهذا الفوز تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 13 نقطة في تراجع بها للمركز المركز الرابع عشر في دوري أبطال أوروبا 

في المقابل، ارتفع رصيد بودود جليمت النروجي إلى 9 نقاط، لإرتقى بها إلى المركز الـ23.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا أتلتيكو مدريد جليمت النروجي الكسندر سورلوث فريدريك سيوفولد كاسبر هيج دييجو سيميوني أتلتيكو مدريد ضد جليمت

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا، كلوب بروج يفوز بثلاثية على مارسيليا في الجولة الـ8

أرسنال يفوز علي كايرات ألماتي بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد يتعادل 1-1 أمام جليمت في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، ألفاريز يقود هجوم أتلتيكو مدريد أمام جليمت النرويجي
ads

الأكثر قراءة

دوري أبطال أوروبا، تعادل سلبي بين آنتراخت فرانكفورت وتوتنهام بالشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، توتنهام يفوز على مضيفه آنتراخت فرانكفورت بثنائية نظيفة

ريال مدريد يخسر أمام بنفيكا 4-2 في ختام مرحلة الدوري بدوري الأبطال

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يفوز بنصف دستة أهداف أمام كاراباج في الجولة الـ8

"القضاء الأعلى" يحسم الجدل بشأن أزمة تعيينات النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين

دوري أبطال أوروبا، أرسنال ينهي مرحلة المجموعات بالعلامة الكاملة

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه السواحل

باير ليفركوزن يضرب فياريال بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الخردة في مصر اليوم الأربعاء

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القمر في المنام وعلاقتها بالمال الوفير والنفوذ

ما حكم صيام يوم الشك في شعبان؟ الأزهر للفتوى يجيب

هل عدم زيارة المقابر يُحزن المتوفين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية