دوري أبطال أوروبا، سقوط مدو لـ أتلتيكو مدريد على ملعبه أمام جليمت النرويجي

دوري أبطال أوروبا، سقط فريق أتلتيكو مدريد بالخسارة أمام جليمت النرويجي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الختامية بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم ألكسندر سورلوث لأتلتيكو مدريد بهدف أول في الدقيقة 15، ثم تعادل فريدريك سيوفولد لجليمت في الدقيقة 34، فيما أحرز كاسبر هيج هدف التقدم للفريق النروجي في الدقيقة 59 من عمر اللقاء

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني تشكيلة فريقه، لمواجهة بودو جليمت النرويجي.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام جليمت النرويجي

وجاء تشكيل فريق أتلتيكو مدريد لمواجهة بودو جليمت النرويجي في دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ديفيد هانكو - خوسيه ماريا خيمينيز - مارك بوبيل - ماركوس يورينتي

خط الوسط: أليكس باينا - كوكي - بابلو باريوس - نيكولاس جونزاليز

خط الهجوم: ألكسندر سورلوث - جوليان ألفاريز.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

بهذا الفوز تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 13 نقطة في تراجع بها للمركز المركز الرابع عشر في دوري أبطال أوروبا

في المقابل، ارتفع رصيد بودود جليمت النروجي إلى 9 نقاط، لإرتقى بها إلى المركز الـ23.

