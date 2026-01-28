دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد يتعادل 1-1 أمام جليمت في الشوط الأول

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، انتهى الشوط الأول من مباراة أتلتيكو مدريد أمام جليمت بالتعادل بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة الختامية بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم ألكسندر سورلوث لأتلتيكو مدريد بهدف أول في الدقيقة 15، ثم تعادل فريدريك سيوفولد لجليمت في الدقيقة 34

أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني تشكيلة فريقه، لمواجهة بودو جليمت النرويجي

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام جليمت النرويجي

وجاء تشكيل فريق أتلتيكو مدريد لمواجهة بودو جليمت النرويجي في دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ديفيد هانكو - خوسيه ماريا خيمينيز - مارك بوبيل - ماركوس يورينتي

خط الوسط: أليكس باينا - كوكي - بابلو باريوس - نيكولاس جونزاليز

خط الهجوم: ألكسندر سورلوث - جوليان ألفاريز.

بدلاء أتلتيكو مدريد أمام جليمت النرويجي

ويتواجد على مقاعد بدلاء أتلتيكو مدريد على النحو التالي: خوان موسو - سالفادور إسكيفيل - روجيري - جوني كاردوسو - كليمنت لينجليه - ناهويل مولينا - لو نورماند - جوليانو سيميوني.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

قبل المباراة يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني عشر في دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة، قبل انطلاق مباراته أمام جليمت في الجولة الثامنة.

في المقابل، يحتل فريق بودود جليمت المركز الـ28 برصيد 6 نقاط، بعد خوض نفس عدد المباريات.

