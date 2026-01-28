دوري أبطال أوروبا، ألفاريز يقود هجوم أتلتيكو مدريد أمام جليمت النرويجي

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، أعلن دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني تشكيلة فريقه، التي سيبدأ بها مباراته أمام بودو جليمت النرويجي، المُقرر انطلاقها بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الختامية بمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام جليمت النرويجي

وجاء تشكيل فريق أتلتيكو مدريد لمواجهة بودو جليمت النرويجي في دوري أبطال أوروبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ديفيد هانكو - خوسيه ماريا خيمينيز - مارك بوبيل - ماركوس يورينتي

خط الوسط: أليكس باينا - كوكي - بابلو باريوس - نيكولاس جونزاليز

خط الهجوم: ألكسندر سورلوث - جوليان ألفاريز.

بدلاء أتلتيكو مدريد أمام جليمت النرويجي

ويتواجد على مقاعد بدلاء أتلتيكو مدريد على النحو التالي: خوان موسو - سالفادور إسكيفيل - روجيري - جوني كاردوسو - كليمنت لينجليه - ناهويل مولينا - لو نورماند - جوليانو سيميوني.

موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد جليمنت

ويواجه نادي أتلتيكو مدريد الإسباني فريق بودو جليمت النرويجي، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب واندا ميتربوليتانو، لحساب منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني عشر في دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة، قبل انطلاق مباراته أمام جليمت في الجولة الثامنة.

في المقابل، يحتل فريق بودود جليمت المركز الـ28 برصيد 6 نقاط، بعد خوض نفس عدد المباريات.

