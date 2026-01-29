دوري أبطال أوروبا، كلوب بروج يفوز بثلاثية على مارسيليا في الجولة الـ8

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، حقق فريق كلوب بروج فوزا هاما على ضيفه مارسيليا بـ3 أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ8 والأخيرة، من مرحلة المجموعة بدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026.

سجل أهداف كلوب بروج كل من، مامادو دياخون في الدقيقة 4، وروميو فرمانت في الدقيقة 11، واليكسندر ستانكوفيتش في الدقيقة 79.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد كلوب بروج إلى 10 نقاط من 8 مباريات، من الفوز في 3 لقاءات والتعادل في مباراة وحيدة، والخسارة في 4 مواجهات.

فيما تجمد رصيد مارسيليا عند 9 نقاط، من الفوز في 3 لقاءات والخسارة في 5 مواجهات.

موعد قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

وتُقام قرعة الملحق المؤهل إلى دور الـ16، من قِبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 2 بتوقيت السعودية.

وحدد يويفا ملامح منافسات الملحق المؤهل إلى دور الـ16، على النحو التالي:

صاحب المركز التاسع أو العاشر سيواجه صاحب الثالث والعشرين أو الرابع والعشرين.

صاحب المركز الحادي عشر أو الثاني عشر سيواجه صاحب المركز الحادي والعشرين أو الثاني والعشرين.

صاحب المركز الثالث عشر أو الرابع عشر سيواجه صاحب المركز التاسع عشر أو العشرين.

صاحب المركز الخامس عشر أو السادس عشر سيواجه صاحب المركز السابع عشر أو الثامن عشر.

موعد مباريات ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

وستُقام مرحلة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ذهاب وإياب، يومي 17/18، 24/25 فبراير المقبل.

وتُقام فيما بعد قرعة لمباريات دور الـ16، على النحو التالي:

صاحب المركز الأول والثاني في مرحلة الدوري، سيواجه أحد أصحاب المراكز 15/16/17/18.

صاحب المركز الثالث والرابع في مرحلة الدوري، سيواجه أحد أصحاب المراكز 13/14/19/20.

صاحب المركز الخامس والسادس في مرحلة الدوري، سيواجه أحد أصحاب المراكز 11/12/21/22

صاحب المركز السابع والثامن في مرحلة الدوري، سيواجه أحد أصحاب المراكز 9/10/23/24.

