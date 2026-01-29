الخميس 29 يناير 2026
رياضة

باريس سان جيرمان يتعادل مع نيوكاسل يونايتد 1ـ1 في دوري أبطال أوروبا

تعادل فريق باريس سان جيرمان،  مع نظيره نيوكاسل يونايتد، بنتيجة 1ـ1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم باريس سان جيرمان عن طريق فيتينيا بالدقيقة 8، ثم تعادل فريق نيوكاسيل بالدقيقة 2+45 بأقدام اللاعب ويلوك.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: سافونوف

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – ويليان باتشو – نونو مينديش

خط الوسط: زائير إيمري – فيتينيا – جواو نيفيز

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا – عثمان ديمبيلي – برادلي باركولا

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: نيك بوب

خط الدفاع: بوتمان – ثياو – دان بيرن

خط الوسط: مايلي – رامسي – تونالي – لويس هال

خط الهجوم: إيلانجا – نيك فولتيماد – جو ويلوك

