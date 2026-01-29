باريس سان جيرمان يتعادل مع نيوكاسل يونايتد 1ـ1 في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

تعادل فريق باريس سان جيرمان، مع نظيره نيوكاسل يونايتد، بنتيجة 1ـ1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم باريس سان جيرمان عن طريق فيتينيا بالدقيقة 8، ثم تعادل فريق نيوكاسيل بالدقيقة 2+45 بأقدام اللاعب ويلوك.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: سافونوف

خط الدفاع: أشرف حكيمي – ماركينيوس – ويليان باتشو – نونو مينديش

خط الوسط: زائير إيمري – فيتينيا – جواو نيفيز

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا – عثمان ديمبيلي – برادلي باركولا

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: نيك بوب

خط الدفاع: بوتمان – ثياو – دان بيرن

خط الوسط: مايلي – رامسي – تونالي – لويس هال

خط الهجوم: إيلانجا – نيك فولتيماد – جو ويلوك

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.