دوري أبطال أوروبا، نابولي يتقدم 2-1 على تشيلسي في الشوط الأول

دوري أبطال أوروبا، انتهى الشوط الأول من مباراة نابولي أمام ضيفه تشيلسي، بتقدم الأول بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي نابولي أنطونيو فيرجارا في الدقيقة 33 وراسموس هويلوند في الدقيقة 43، فيما سجل إنزو فيرنانديز هدف تشيلسي في الدقيقة 19

أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، تشكيل فريقه أمام تشيلسي، على النحو الأتي:

تشكيل نابولي أمام تشيلسي

دخل فريق نابولي مباراته أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: ميريت.

الدفاع: دي لورينزو- خيسوس- أليساندرو.

الوسط: سبينازولا- لوبوتكا- مكتوميناي- أوليفيرا.

الهجوم: فيرجارا- هويلوند- إيلماس.

تشكيل تشيلسي أمام نابولي

في المقابل، أعلن ليام روسنيور المدير الفني لفريق تشيلسي تشكيلة فريقه لمواجهة نابولي وجاء كالتالي:

الحارس الأساسي: روبرت سانشيز.

الدفاع: مالو جوستو- ريس جيمس- ويسلي فوفانا- مارك كوكوريا.

خط الوسط: سانتوس- إنزو فيرنانديز- موسيس كايسيدو.

الهجوم: استيفاو- جواو بيدرو- بيدرو نيتو.

مباراة نابولي ضد تشيلسي

دخل تشيلسي المواجهة ويسعى للاستمرار في الانتصارات ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز في الجولة الماضية ضد بافوس بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

قبل المباراة، يحتل فريق تشيلسي حاليا المركز الثامن في ترتيب دوري أبطال أوروبا 2026 برصيد 13 نقطة، حيث خاض البلوز حتى الآن 7 مباريات، نجح في تحقيق الفوز في 4 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراة واحدة، بينما تلقى الهزيمة في مواجهتين.

