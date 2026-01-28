سداسي البريميرليج يبحث عن التأهل المباشر لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

تمتلك 6 أندية من الدوري الإنجليزي، المشاركة في دوري أبطال أوروبا، فرصة التأهل المباشر إلى ثمن النهائي من البطولة، بعد ختام الدور الأول، مساء اليوم الأربعاء.

وتُلعب جميع مباريات الجولة الثامنة والأخيرة من الدور الأول، في توقيت واحد، مساء اليوم، لتحديد الفرق المتأهلة مباشرة إلى دور الـ16، وكذلك المتأهلة لخوض الملحق.

نظام التأهل في دوري أبطال أوروبا

وتتأهل أول 8 أندية في ترتيب دوري أبطال أوروبا مباشرة إلى ثمن نهائي البطولة الأوروبية، فيما يخوض أصحاب المراكز من التاسع وحتى الرابع والعشرين ملحقًا (ذهاب وإياب)، بينما تودع الأندية من المركز الخامس والعشرين حتى السادس والثلاثين البطولة.

5 أندية إنجليزية في الثمانية الأوائل

وقبل انطلاق الجولة الأخيرة، تتواجد 5 أندية إنجليزية ضمن الثمانية الأوائل هي: آرسنال وليفربول وتوتنهام وتشيلسي ونيوكاسل، في حين يملك مانشستر سيتي فرصة قوية للتأهل المباشر أيضًا.

يتصدر آرسنال جدول الترتيب بالعلامة الكاملة (21 نقطة) وضمن تأهله في الصدارة بشكل نظري، كما يتواجد ليفربول في المركز الرابع برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة عن توتنهام صاحب المركز الخامس.

فيما يتواجد نيوكاسل في المركز السابع برصيد 13 نقطة، وهو نفس رصيد تشيلسي صاحب المركز الثامن، ومانشستر سيتي صاحب المركز الحادي عشر.

ويخوض آرسنال مواجهة سهلة على ملعبه ضد كيرات ألماتي لحسم الصدارة، بينما يلعب ليفربول ضد كاراباج على ملعب أنفيلد.

ويواجه توتنهام خارج ملعبه آينتراخت فرانكفورت، فيما يحل نيوكاسل ضيفًا على باريس سان جيرمان حامل اللقب في مواجهة صعبة للنادي الإنجليزي.

ويستعد تشيلسي لمواجهة محفوفة بالمخاطر على ملعب نابولي، بينما يستضيف مانشستر سيتي على ملعبه الاتحاد، جالطة سراي.

