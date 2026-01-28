قبل جولة الحسم، تعرف على لائحة تساوي الفرق بدوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

يسدل الستار اليوم الأربعاء علي منافسات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بإقامة مباريات الجولة الثامنة والأخيرة في توقيت واحد وهو العاشرة مساء اليوم .

وحسم فريقان تأهلهما إلى دور الـ16 بشكل مباشر، قبل الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري، وهما آرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني،بينما تتنافس العديد من كبار أندية أوروبا على 6 بطاقات متبقية للتأهل المباشر إلى الدور المقبل، على رأسها: ليفربول، برشلونة، ريال مدريد، مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

ويتواجد ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع ليفربول صاحب المركز الرابع، ثم توتنهام 14 نقطة.

وتتساوى 8 فرق في مرحلة الدوري، في الوقت الحالي، في النقاط برصيد 13 نقطة، وهي: باريس سان جيرمان، نيوكاسل يونايتد، تشيلسي، برشلونة، سبورتينج لشبونة، مانشستر سيتي، أتلتيكو مدريد وأتالانتا بالترتيب.

لائحة يويفا حال تساوي فريقان أو أكثر في دوري أبطال أوروبا

ووفقا لموقع يويفا، إذا تساوى فريقان أو أكثر في النقاط عند انتهاء مباريات مرحلة الدوري، فإنه وفقًا للمادة 18 من لوائح البطولة، تطبق المعايير التالية، بهذا الترتيب، لتحديد ترتيب الفرق النهائي:

1- فارق أهداف الأفضل في مرحلة الدوري.

2- عدد أهداف أكبر مُسجلة في مرحلة الدوري.

3- عدد أهداف أكبر مُسجلة خارج الأرض في مرحلة الدوري.

4- عدد انتصارات أكبر في مرحلة الدوري.

5- عدد انتصارات أكبر خارج الأرض في مرحلة الدوري.

6- أكبر عدد من النقاط حصل عليها خصوم مرحلة الدوري بشكل جماعي.

7- تفوق خصوم مرحلة الدوري من حيث فارق الأهداف بشكل جماعي.

8- أكبر عدد من الأهداف المُسجلة من قِبل خصوم مرحلة الدوري.

9- مجموع نقاط تأديبية أقل بناءً على البطاقات الصفراء والحمراء التي تلقاها اللاعبون ومسؤولو الفريق في جميع مباريات مرحلة الدوري (بطاقة حمراء = 3 نقاط، بطاقة صفراء = نقطة واحدة، طرد بسبب بطاقتين صفراوين في مباراة واحدة = 3 نقاط).

10- معامل نادي أعلى.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

برشلونة ضد كوبنهاجن - الساعة 10 مساء

ليفربول ضد كاراباج أجدام - الساعة 10 مساء

آينتراخت فرانكفورت ضد توتنهام - الساعة 10 مساء

كلوب بروج ضد مارسيليا - الساعة 10 مساء

موناكو ضد يوفنتوس - الساعة 10 مساء

باير ليفركوزن ضد فياريال - الساعة 10 مساء

نابولي ضد تشيلسي - الساعة 10 مساء

مانشستر سيتي ضد جالاتا سراي - الساعة 10 مساء

باريس سان جيرمان ضد نيوكاسل - الساعة 10 مساء

أتليتكو مدريد ضد جليمت - الساعة 10 مساء

أياكس أمستردام ضد أولمبياكوس - الساعة 10 مساء

بروسيا دورتموند ضد إنتر ميلان - الساعة 10 مساء

أتلتيك بلباو ضد سبورتنج لشبونة - الساعة 10 مساء

بنفيكا ضد ريال مدريد - الساعة 10 مساء

إيندهوفن ضد بايرن ميونيخ - الساعة 10 مساء

سان جيلواز ضد أتالانتا - الساعة 10 مساء

أرسنال ضد كايرات - الساعة 10 مساء

بافوس ضد سلافيا براجا - 10 مساءً

نظام دوري أبطال أوروبا

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

