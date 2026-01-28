الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة نابولي ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

نابولي الإيطالي،
نابولي الإيطالي، فيتو
18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا،أعلن أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، تشكيل فريقه، أمام تشيلسي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل نابولي أمام تشيلسي

يدخل فريق نابولي مباراته أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: ميريت.

الدفاع: دي لورينزو- خيسوس- أليساندرو.

الوسط: سبينازولا- لوبوتكا- مكتوميناي- أوليفيرا.

الهجوم: فيرجارا- هويلوند- إيلماس.

تشكيل تشيلسي أمام نابولي

في المقابل، أعلن ليام روسنيور المدير الفني لفريق تشيلسي تشكيلة فريقه لمواجهة نابولي وجاء كالتالي:

الحارس الأساسي: روبرت سانشيز.

الدفاع: مالو جوستو- ريس جيمس- ويسلي فوفانا- مارك كوكوريا.

خط الوسط: سانتوس- إنزو فيرنانديز- موسيس كايسيدو.

الهجوم: استيفاو- جواو بيدرو- بيدرو نيتو.

مباراة نابولي ضد تشيلسي

يدخل تشيلسي المواجهة ويسعى للاستمرار في الانتصارات ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز في الجولة الماضية ضد بافوس بنتيجة هدف مقابل لا شيء.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

يحتل فريق تشيلسي حاليا المركز الثامن في ترتيب دوري أبطال أوروبا 2026 برصيد 13 نقطة، حيث خاض البلوز حتى الآن 7 مباريات، نجح في تحقيق الفوز في 4 مباريات، وحسم التعادل نتيجة مباراة واحدة، بينما تلقى الهزيمة في مواجهتين.

دوري ابطال اوروبا نابولي أنطونيو كونتي تشيلسي ملعب دييجو أرماندو مارادونا نابولي ضد تشيلسي

الجريدة الرسمية