موعد قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ونظام التأهل

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، تختتم اليوم الأربعاء، مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا بإقامة 18 مباراة في توقيت واحد.

وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

وحسم فريقان فقط تأهلهما المباشر إلى دور الـ16، قبل الجولة الأخيرة، وهما آرسنال الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، في حين تتبقى 6 بطاقات.

وتتنافس العديد من الفرق على البطاقات المتبقية للتأهل المباشر إلى المرحلة المقبلة، وعلى رأسهم: ليفربول، ريال مدريد، برشلونة ومانشستر سيتي.

موعد قرعة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا



وتُقام قرعة الملحق المؤهل إلى دور الـ16، من قِبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 2 بتوقيت السعودية.

وحدد يويفا ملامح منافسات الملحق المؤهل إلى دور الـ16، على النحو التالي:

صاحب المركز التاسع أو العاشر سيواجه صاحب الثالث والعشرين أو الرابع والعشرين.

صاحب المركز الحادي عشر أو الثاني عشر سيواجه صاحب المركز الحادي والعشرين أو الثاني والعشرين.

صاحب المركز الثالث عشر أو الرابع عشر سيواجه صاحب المركز التاسع عشر أو العشرين.

صاحب المركز الخامس عشر أو السادس عشر سيواجه صاحب المركز السابع عشر أو الثامن عشر.

موعد مباريات ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا

وستُقام مرحلة ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ذهاب وإياب، يومي 17/18، 24/25 فبراير المقبل.

وتُقام فيما بعد قرعة لمباريات دور الـ16، على النحو التالي:

صاحب المركز الأول والثاني في مرحلة الدوري، سيواجه أحد أصحاب المراكز 15/16/17/18.

صاحب المركز الثالث والرابع في مرحلة الدوري، سيواجه أحد أصحاب المراكز 13/14/19/20.

صاحب المركز الخامس والسادس في مرحلة الدوري، سيواجه أحد أصحاب المراكز 11/12/21/22

صاحب المركز السابع والثامن في مرحلة الدوري، سيواجه أحد أصحاب المراكز 9/10/23/24.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.