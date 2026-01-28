تغيير النظام الإيراني، تقديرات إسرائيلية تشير لنية ترامب تنفيذ الخطوة الكارثية

18 حجم الخط

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مصادر مساء اليوم الأربعاء، إن التقديرات في دولة الاحتلال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس تغيير النظام الإيراني.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يعقد غدا اجتماعا أمنيا يبحث الملف الإيراني وتطورات الوضع في غزة.

دعوات أمريكية وإسرائيلية لتغيير النظام الإيراني

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد قال في وقت سابق من اليوم، إن النظام الإيراني ربما يكون حاليا أضعف من أي وقت مضى"، مشيرا إلى أن طهران فشلت في معالجة الشكاوى الأساسية للمتظاهرين من الاقتصاد.

وأضاف مارك روبيو، أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمر بأضعف مراحلها على الإطلاق"، متوقعا "استئناف الاحتجاجات، مع تصعيد أمريكا ضغطها عليها.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي: "ربما يكون هذا النظام أضعف من أي وقت مضى، والمشكلة الأساسية التي يواجهها على عكس الاحتجاجات التي شهدناها في الماضي حول بعض القضايا الأخرى، هي أنه لا يملك وسيلة لمعالجة الشكاوى الأساسية للمحتجين، وأن اقتصاده يكاد ينهار".

وأوضح مارك روبيو، أن "العقوبات المفروضة على طهران حدت من قدرتها، كما فاقمت الأزمات المعيشية داخل البلاد، وهو ما انعكس في تصاعد الغضب الشعبي والاحتجاجات الواسعة".

وأشار وزير الخارجية الأمريكى، إلى أن "الاحتجاجات في إيران ربما تكون قد انحسرت ولكنها ستتجدد مرة أخرى في المستقبل".

40 ألف جندي في 9 مواقع بالشرق الأوسط بمرمى الصواريخ الإيرانية

وحول أعضاء قتلى الاحتجاجات فى إيران، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن هناك 30 إلى 40 ألف جندي متمركزين في 9 مواقع بالشرق الأوسط.

أضاف روبيو: قواتنا في الشرق الأوسط في مرمى الصواريخ والمسيرات الإيرانية.

الضغوط الاقتصادية والسياسية تتراكم على إيران

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن العقوبات المفروضة على طهران حدت من قدرتها على تمويل أنشطتها الإقليمية، كما فاقمت الأزمات المعيشية داخل البلاد، وهو ما انعكس في تصاعد الغضب الشعبي والاحتجاجات الواسعة.

يشار إلى أن عدة دول عربية وإقليمية، حذرت دوائرها الاستخباراتية من الإقدام على الإطاحة بالنظام الإيراني معتبرة الخطوة مجنونة لما تحمله من تداعيات كارثية وفوضى محتملة فى ظل غياب البديل لحكم الدولة

