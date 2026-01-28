الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تغيير النظام الإيراني، تقديرات إسرائيلية تشير لنية ترامب تنفيذ الخطوة الكارثية

النظام الإيراني،
النظام الإيراني، فيتو
18 حجم الخط

قالت هيئة البث العبرية نقلا عن مصادر مساء اليوم الأربعاء، إن التقديرات في دولة الاحتلال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس تغيير النظام الإيراني.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يعقد غدا اجتماعا أمنيا يبحث الملف الإيراني وتطورات الوضع في غزة.

دعوات أمريكية وإسرائيلية لتغيير النظام الإيراني

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد قال في وقت سابق من اليوم، إن النظام الإيراني ربما يكون حاليا أضعف من أي وقت مضى"، مشيرا إلى أن طهران فشلت في معالجة الشكاوى الأساسية للمتظاهرين من الاقتصاد.

وأضاف مارك روبيو، أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمر بأضعف مراحلها على الإطلاق"، متوقعا "استئناف الاحتجاجات، مع تصعيد أمريكا ضغطها عليها.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي: "ربما يكون هذا النظام أضعف من أي وقت مضى، والمشكلة الأساسية التي يواجهها على عكس الاحتجاجات التي شهدناها في الماضي حول بعض القضايا الأخرى، هي أنه لا يملك وسيلة لمعالجة الشكاوى الأساسية للمحتجين، وأن اقتصاده يكاد ينهار".

وأوضح مارك روبيو، أن "العقوبات المفروضة على طهران حدت من قدرتها، كما فاقمت الأزمات المعيشية داخل البلاد، وهو ما انعكس في تصاعد الغضب الشعبي والاحتجاجات الواسعة".

وأشار وزير الخارجية الأمريكى، إلى أن "الاحتجاجات في إيران ربما تكون قد انحسرت ولكنها ستتجدد مرة أخرى في المستقبل".

40 ألف جندي في 9 مواقع بالشرق الأوسط بمرمى الصواريخ الإيرانية

وحول أعضاء قتلى الاحتجاجات فى إيران، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن هناك 30 إلى 40 ألف جندي متمركزين في 9 مواقع بالشرق الأوسط.

أضاف روبيو: قواتنا في الشرق الأوسط في مرمى الصواريخ والمسيرات الإيرانية.

 

الضغوط الاقتصادية والسياسية تتراكم على إيران

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن العقوبات المفروضة على طهران حدت من قدرتها على تمويل أنشطتها الإقليمية، كما فاقمت الأزمات المعيشية داخل البلاد، وهو ما انعكس في تصاعد الغضب الشعبي والاحتجاجات الواسعة.

يشار إلى أن عدة دول عربية وإقليمية، حذرت دوائرها الاستخباراتية من الإقدام على الإطاحة بالنظام الإيراني معتبرة الخطوة مجنونة لما تحمله من تداعيات كارثية وفوضى محتملة فى ظل غياب البديل لحكم الدولة

نوفوستي: تركيا تتوسط لإنهاء الأزمة في إيران

أمين عام حزب الله: لن نقف على حياد تجاه أي عدوان على إيران

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب النظام الإيراني دولة الإحتلال الرئيس الأمريكى غزة الملف الايراني نتنياهو

مواد متعلقة

إيران ترد على تصريحات وزير خارجية أمريكا: قواتنا المسلحة جاهزة

الصين تحذر من تهديدات توجيه ضربة عسكرية ضد إيران

وزير الخارجية الأمريكي: النظام الإيراني أضعف من أي وقت مضى

روبيو يهدد رئيسة فنزويلا بمصير مادورو

ads

الأكثر قراءة

رغم إصابة محمود حمادة، المصري يتقدم على سيراميكا بثنائية في الشوط الأول

"القضاء الأعلى" يحسم الجدل بشأن أزمة تعيينات النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين

امتحانات الثانوية العامة 2026، مواعيد الدور الأول والثاني وآخر موعد لتقديم الاستمارة

الدوري المصري، تعادل 1/1 بين بيراميدز والجونة في الشوط الأول

الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت أسعار الفائدة في أولى اجتماعات 2026

غيابات الأهلي أمام يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا

مبابي يقود تشكيل ريال مدريد أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

صورة لـ مؤمن زكريا بأجهزة طبية على إنستجرام تثير قلق جماهيره

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأربعاء

متر الباركيه يسجل 740 جنيها، أسعار مواد التشطيب في السوق المحلية اليوم الأربعاء

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صيام يوم الشك في شعبان؟ الأزهر للفتوى يجيب

هل عدم زيارة المقابر يُحزن المتوفين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يصح الوضوء حال غسل الأعضاء دون ترتيب سهوا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية