18 حجم الخط

نقلت وكالة نوفوستي اليوم الثلاثاء، عن مصدر في إدارة الرئاسة التركية قوله: أن تركيا تأمل في استقرار الأوضاع في إيران وتقوم بجهود وساطة في هذا الاتجاه.

نوفوستي: تركيا تتوسط لإنهاء الأزمة في إيران

وأضاف المصدر: "في المقام الأول، نأمل أن تستقر الأوضاع في الدولة المجاورة، وتؤكد تركيا على أعلى المستويات التزامها باستقرار المنطقة وعدم التدخل الخارجي في شؤونها، وتبذل أنقرة جهود وساطة في هذا السياق".

ومن جانبها أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، استنادا إلى مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، بأن مجموعة القتال الجوي التابعة للبحرية الأمريكية بقيادة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" دخلت منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في المحيط الهندي.

وصول حاملة طائرات الأمريكية إلى الشرق الأوسط

وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الحاملة قد تكون جاهزة للاستخدام العسكري ضد إيران خلال يوم أو يومين في حال استدعى الأمر ذلك.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في 22 يناير أن سفن البحرية الأمريكية تتحرك باتجاه إيران "للاحتياط"، متجنبا الإجابة بوضوح على سؤال حول ما إذا كانت خيار التدخل العسكري في إيران لا يزال مطروحا، واكتفى بالقول إنه لا يستطيع التنبؤ بما سيحدث في المستقبل.

واندلعت احتجاجات في إيران في أواخر ديسمبر 2025 بسبب تدهور قيمة العملة المحلية، الريال الإيراني.

ومنذ 8 يناير، وبعد دعوات من رضا بهلوي، نجل شاه إيران الذي أطيح به عام 1979، تصاعدت المسيرات الاحتجاجية في البلاد، وتوقفت خدمات الإنترنت في اليوم نفسه، وأُبلغ عن سقوط ضحايا من الجانبين، بين قوات الأمن ومشاركي الاحتجاجات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.