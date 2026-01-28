سرب معلومات ووثائق سرية، طهران تعدم مواطنا إيرانيا بتهمة التخابر لصالح الموساد

18 حجم الخط

أعدمت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، مواطنا إيرانيا بتهمة التخابر لصالح إسرائيل، موضحة أن اسمه حميد رضا ثابت إسماعيلي بور.

وجرى إعدام بور الذي اعتقل في 29 أبريل 2025 شنقا بتهمة التجسس والتعاون الاستخباراتي لصالح جهاز الموساد من خلال نقل وثائق ومعلومات سرية، وذلك بعد تأكيد الحكم من المحكمة العليا ووفقا للإجراءات القانونية، بحسب وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية الإيرانية.

وتخوض ايران إحدى حروب الظل مع "إسرائيل" منذ عقود؛ إذ إن هناك الكثير من الأشخاص الذين تتهمهم بالتواصل مع جهاز الاستخبارات الإسرائيلي وتسهيل عملياته في البلاد.

وفي ديسمبر 2025، كشفت جريدة "واشنطن بوست" الأمريكية تفاصيل جديدة حول استهداف الموساد الإسرائيلي لعلماء إيران النوويين، مشيرة إلى أن القائمة الأولية تضمنت أسماء أهم 100 خبير قبل تقليصها إلى 12 عالما فقط.

عملاء الموساد يعلمون على الأراضي الإيرانية

وقالت الجريدة: في الوقت الذي كانت فيه الاستعدادات للحرب على وشك الانتهاء، كان عشرات العملاء المدربين العاملين لصالح الموساد موجودين على الأرض في إيران، مسلحين بأسلحة جديدة ومتطورة. وكان طيارو سلاح الجو الإسرائيلي على أهبة الاستعداد لتلقي أوامر بمهاجمة البنية التحتية النووية الإيرانية ومنصات إطلاق الصواريخ الباليستية والدفاعات الجوية.

يد "إسرائيل" تخرج من الظل

وأضافت الجريدة: في يونيو 2025، خرجت يد إسرائيل من الظل، وأصبحت أكثر جرأة؛ حيث يقول جنرال في سلاح الجو الإسرائيلي ساعد في التخطيط للهجوم على إيران: "لقد أتيحت لنا أخيرًا فرصة عملياتية للقيام بذلك".

وأوضحت أن "محللي الاستخبارات الإسرائيلية وضعوا قائمة بأسماء أهم 100 عالم نووي في إيران، ثم قلصوا القائمة المستهدفة إلى حوالي 12. وصمموا ملفات عن عمل كل واحد منهم، وعن تحركاتهم، ومنازلهم، اعتمادا على عقود من التجسس"، في إشارة إلى العمليات التي قام بها عملاء الموساد في إيران.

طهران: الاحتجات الإيرانية ليست بعيدة عن أيادي الموساد

وفي 12 يناير 2026، اتهم المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيرانية إبراهيم رضايي، الاحتجاجت التي شهدتها طهران، مشددا على أن "قيادة الفوضى على أرض الميدان، وبالاستناد إلى أدلة واضحة، تقع بيد الموساد" على حد تعبيره.

وتزامنت تلك التصريحات مع إعلان طهران اعتقال شخصين في محافظة خراسان الشمالية، بدعوى ارتباطهما بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد، وفق ما أفاد مصدر مطّلع في منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني.

وأوضح المصدر أن قوات الأمن أوقفت المشتبه بهما في مدينة بجنورد، مشيرًا إلى الاشتباه بقيامهما بدور قيادي داخل شبكة يُقال إنها على صلة بالموساد، والمشاركة في تنظيم أعمال شغب وأحداث عنف في محافظة خراسان الشمالية، بحسب ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

