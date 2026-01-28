الأربعاء 28 يناير 2026
خارج الحدود

الصين تحذر من تهديدات توجيه ضربة عسكرية ضد إيران

الصين تحذر من تهديدات
الصين تحذر من تهديدات توجيه ضربة عسكرية ضد إيران
18 حجم الخط

حذرت الصين، مساء اليوم الأربعاء، من أي "مغامرة عسكرية" ضد إيران، وذلك وفقا لنبأ عاجل على شبكة «العربية».

 

الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير

وكان قد قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير “لا تسمحوا بتكرار ذلك والوقت ينفد وكما قلت لإيران من قبل أبرموا اتفاقا”.

وأوضح أن أسطول ضخم يتجه نحو إيران ويتحرك بسرعة، مشيرا إلى أنه أكبر من ذلك الذي أرسل إلى فنزويلا.   

وقال الرئيس الأمريكي في تصريحات له: “نأمل أن تجلس إيران إلى طاولة المفاوضات ونأمل أن تتفاوض إيران على اتفاق عادل ومنصف”. 

وفي وقت لاحق؛ أعلنت القوات الأمريكية أنها ستنفذ مناورة جوية تمتد لعدة أيام في الشرق الأوسط، على خلفية التوتر المتصاعد مع إيران، وفق ما أوردت شبكة سي إن إن الأمريكية. 

 

التدريبات تتيح للعسكريين إثبات قدرتهم على “الانتشار والعمل” 

وقال الفريق ديريك فرانس، قائد القوات الجوية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية، إن هذه التدريبات تتيح للعسكريين إثبات قدرتهم على "الانتشار والعمل وتنفيذ طلعات قتالية في ظروف صعبة، بدقة وأمان، وبالتعاون مع الشركاء".   

ويأتي الإعلان بعد تحذيرات أطلقها ترامب من أن "أسطولًا” يتجه نحو إيران، مع تلويحه بإمكانية اتخاذ عمل عسكري".  

ترامب لا يزال يدرس خياراته بشأن إيران

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية، بأن مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" وصلت بالفعل إلى المنطقة. 

ورغم ذلك، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة أن ترامب لا يزال يدرس خياراته بشأن إيران، دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن.  

إيران الصين ترامب الرئيس الأمريكى القوات الأمريكية الشرق الأوسط

