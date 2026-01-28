إيران توجه رسالة شديدة اللهجة لأمريكا بعد تهديدات ترامب

18 حجم الخط

إيران، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن أي مفاوضات محتملة مع الولايات المتحدة لن تقلل من استعداد طهران لمواجهة حرب محتملة، مشددة على أن الجاهزية الدفاعية تظل أولوية قصوى في ظل التوتر المتصاعد بين البلدين.



تحذير إيراني من رد على أي هجوم أمريكي

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن أي هجوم أمريكي محدود سيُقابل بـ«رد مناسب»، في رسالة تحذير مباشرة تعكس تمسك طهران بسياسة الردع وعدم التساهل مع أي تحرك عسكري يستهدفها.



إيران: الاستعداد العسكري يتقدم على التفاوض مع واشنطن



وشددت الوزارة على أن أولوية إيران ليست التفاوض مع واشنطن، بل الاستعداد الكامل للدفاع عن البلاد وحماية أمنها القومي، معتبرة أن الضغوط والتهديدات الأمريكية لن تدفع طهران إلى تقديم تنازلات.



إيران: لا مفاوضات مباشرة ورسائل متبادلة مع واشنطن



وفي الوقت ذاته، أكدت الخارجية الإيرانية أنه لا توجد مفاوضات حالية مع الولايات المتحدة، لكنها أقرت بوجود تبادل للرسائل بين الجانبين عبر قنوات غير مباشرة، في إطار إدارة التوتر دون الوصول إلى مواجهة مفتوحة.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه وجّه تحذيرًا واضحًا لإيران، مؤكدًا أنه سبق أن دعاها إلى إبرام اتفاق «الآن»، محذرًا من أن البديل هو «دمار هائل». وأوضح ترامب أن رسالته لطهران لا تحتمل التأويل، في ظل ما وصفه بتصاعد التهديدات وعدم الاستجابة للمطالب الأمريكية.



أسطول بحري أمريكي غير مسبوق يتجه نحو إيران



وأشار ترامب إلى أن الأسطول الأمريكي المتجه إلى المنطقة القريبة من إيران «أكبر من ذلك الذي أُرسل إلى فنزويلا»، في إشارة إلى حجم الاستعدادات العسكرية واتساع نطاقها، معتبرًا أن هذا الحشد يعكس جدية واشنطن واستعدادها لكافة السيناريوهات.



ترامب يعلن الجاهزية الكاملة والسرعة في تنفيذ ضربات ضد إيران



وأكد الرئيس الأمريكي أن القوات البحرية المتجهة نحو إيران «مستعدة وقادرة على تنفيذ مهمتها بسرعة»، لافتًا إلى أن الجيش الأمريكي يمتلك القدرة على التحرك الفوري إذا ما تطلب الأمر، دون الدخول في تفاصيل طبيعة المهمة أو توقيتها.



تصعيد سياسي وعسكري متزامن مع تصريحات ترامب



وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية–الإيرانية توترًا متصاعدًا، على خلفية ملفات عدة أبرزها البرنامج النووي، والنفوذ الإقليمي، وتهديدات متبادلة في الخليج والشرق الأوسط.



رسائل ضغط من ترامب على إيران قبل أي مسار تفاوضي



ويرى مراقبون أن تصريحات ترامب تمثل محاولة لزيادة الضغط العسكري والسياسي على طهران لدفعها إلى القبول باتفاق بشروط أمريكية، وسط مخاوف دولية من أن يؤدي هذا التصعيد إلى مواجهة واسعة النطاق في المنطقة.

