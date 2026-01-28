روبيو يهدد رئيسة فنزويلا بمصير مادورو

18 حجم الخط

من المقرر أن يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو، اليوم الأربعاء، تحذيرًا لرئيسة فنزويلا بالوكالة من أنها ستواجه مصيرًا مشابهًا لمصير سلفها نيكولاس مادورو الذي أطاحت به الولايات المتحدة، في حال لم تمتثل لرغبات الولايات المتحدة.

ووفقًا لشهادة معدة سلفًا، سيقول روبيو أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن ديلسي رودريحيز، التي كانت نائبة للرئيس وتشغل الآن منصب الرئيسة بالوكالة: "تدرك تمامًا مصير مادورو".

وبحسب روبيو: "نعتقد أن مصالحها الشخصية تتوافق مع تحقيق أهدافنا الرئيسية".

وتابع "لا يساورنكم الشك، كما صرح الرئيس، نحن مستعدون لاستخدام القوة لضمان أقصى قدر من التعاون إذا فشلت الوسائل الأخرى"، في إشارة إلى ترامب.

ووافق روبيو، وهو سيناتور سابق، على الإدلاء بشهادته أمام اللجنة بعد أسابيع من اتهام الديمقراطيين لإدارة ترامب بتضليل الكونجرس وتجاوز صلاحياتها باستخدام القوة.

وداهمت قوات أمريكية كاراكاس في الثالث من يناير، وألقت القبض على مادورو، الخصم اليساري اللدود لواشنطن، وزوجته سيليا فلوريس.

ونقل الزوجان جوا إلى نيويورك للمثول أمام محكمة بتهم تهريب المخدرات وجهتها إليهما الولايات المتحدة.

ويدافع روبيو، في شهادته المعدة مسبقًا، عن العملية العسكرية بشدة، قائلًا إن الولايات المتحدة "ألقت القبض على اثنين من تجار المخدرات"، واصفًا مادورو بأنه "تاجر مخدرات مدان وليس رئيس دولة شرعيًا".

ووفق روبيو: "كل هذا تحقق دون خسارة أي روح أمريكية، أو احتلال عسكري طويل الأمد.. قلما نجد في التاريخ أمثلة على تحقيق هذا القدر الكبير من الإنجازات بأقل تكلفة ممكنة".

