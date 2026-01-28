مستثمرو العاشر من رمضان يناقشون مشكلات الصناعة والاستعداد لمبادرة تكامل وتكافل

18 حجم الخط

عقد مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف اجتماعا هاما لمناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين والتي تمثلت في ضرورة تسهيل اجراءات تغيير النشاط وتأجير المصانع وارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي، وكذلك ارتفاع الضرائب وعدم وجود عدالة ضريبية، بالإضافة إلى مساندة أصحاب المصانع على التصدير للخارج، وذلك بحضور أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب المهندس سامي نصر الله وسامية محمود الحديدي الذين أكدوا خلال الاجتماع المساهمة في حل مشكلات الصناعة وذلك بعقد اجتماعات مع اللجنة خلال الفترة المقبلة.

حضر الاجتماع الدكتور حمدي عتمان نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور محي حافظ نائب رئيس مجلس الإدارة والدكتور صبحي نصر نائب رئيس مجلس الإدارة وأيمن رضا الأمين العام ومساعد الرئيس للاتصال السياسي والمهندس عادل إسماعيل أمين الصندوق والدكتور محمد الغندور عضو مجلس الإدارة والدكتورة هالة محمد صلاح مدير عام الجمعية.

وخلال الاجتماع تم وضع الاستعداد لمبادرة، العاشر تكامل وتكافل والتي سيتم إطلاقها خلال شهر رمضان الكريم لمساعدة الأسر الغير قادرة من أبناء المدينة، كما تم مناقشة الاستعداد للاحتفال بالعيد القومي لمدينة العاشر من رمضان وإقامة مسابقة لحفظ القرآن الكريم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.