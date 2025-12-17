جمعية مستثمري العاشر تعلن ترشيح 6 أعضاء لمجلس الأمناء

18 حجم الخط

عقد مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان برئاسة الدكتور سمير عارف اجتماعا هامًا لترشيح الأعضاء الذين يمثلون قطاع الاستثمار بمجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، عقب مخاطبة جهاز المدينة الجمعية بترشيح أعضاء من الجمعية.



ترشيح أعضاء مجلس أمناء أكتوبر الجديدة



وأكد الدكتور سمير عارف أنه تم ترشيح كل من الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس الأمناء السابق والمهندس حمدي عتمان والدكتور صبحي نصر والدكتور محمد الغندور والدكتور مجدي شرارة وأيمن اسماعيل.

فتح باب الترشح النهائي لعضوية مجالس أمناء المدن العمرانية الجديدة

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد اعلنت عن فتح باب الترشح النهائي لعضوية مجالس أمناء المدن العمرانية الجديدة اعتبارًا من عام 2026، على أن تُقدَّم الطلبات خلال الفترة التي يحددها جهاز كل مدينة، وفق النموذج المخصص لذلك، مع الالتزام بجميع الشروط والضوابط المعلنة.



أكدت الهيئة أن فتح باب الترشح يأتي في إطار دعم المشاركة المجتمعية لرجال الصناعة وتعزيز كفاءة إدارة المدن الجديدة، موضحةً أن عملية الاختيار ستتم وفق مجموعة من الاشتراطات التي تضمن تمثيلًا متوازنًا داخل مجالس الأمناء يعكس طبيعة المجتمع العمراني ويعزز دوره في التنمية.

