تعقيم وتحصين وترقيم 450 كلبًا ضالًا ضد السعار بالبحيرة

تواصل محافظة البحيرة تنفيذ فاعليات الحملة الشاملة لمواجهة الظاهرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، ضمن المبادرة القومية «مصر خالية من السعار»، وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، لتأمين الشارع البحراوي وحماية سلامة المواطنين من المخاطر المحتملة الناتجة عن انتشار ظاهرة الكلاب الضالة.

خطة الحد من التكاثر العشوائي ومنع انتشار الأمراض المشتركة

وأسفرت جهود الحملة عن تحصين وتعقيم 450 كلبًا ضالًا ضد داء السعار، ضمن خطة الحد من التكاثر العشوائي ومنع انتشار الأمراض المشتركة، بما يسهم في تعزيز منظومة الوقاية وحماية الصحة العامة، كما تم بدء ترقيم الكلاب التي تم تعقيمها.

تنفيذ إجراءات وقائية علمية وإنسانية تعتمد على التحصين والتعقيم

وتستهدف الحملة الحد من المخاطر الصحية والأمنية المرتبطة بتزايد أعداد الكلاب الضالة، من خلال تنفيذ إجراءات وقائية علمية وإنسانية تعتمد على التحصين والتعقيم، وترقيم الكلاب التي تم التعامل معها لضمان السيطرة الفعّالة على الظاهرة، وتُنفذ الحملة عبر فرق ميدانية متخصصة ومدعومة بالإمكانات والجرعات اللازمة، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري بالبحيرة، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع أي تجمعات قد تشكل خطورة على المواطنين.

جهود الميدانية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الكلاب الضالة

وتستمر فاعليات الحملة بمدن ومراكز المحافظة، مع تكثيف الجهود الميدانية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الكلاب الضالة، حمايةً للمواطنين وللسيطرة على الظاهرة.

