غموض حول العثور على جثمان أربعيني خلف مجلس مدينة أبو حمص بالبحيرة

​سادت حالة من الذعر والقلق بين أهالي مدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، إثر العثور على جثمان شخص في العقد الخامس من عمره، ملقى في ظروف غامضة خلف مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة جهودها حاليًا لكشف ملابسات الواقعة وتحديد ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

​تفاصيل البلاغ والتحرك الأمني

​بدأت الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على شخص في حالة إغماء تام ولا يبدي أي علامات حيوية في المنطقة الواقعة خلف مبنى مجلس المدينة.

​على الفور، انتقلت قوة من المباحث الجنائية برفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين أن الشخص قد فارق الحياة بالفعل، وبالتحقق من هويته تبين أنه يدعى "رمضان ربيع عبد الفتاح"، ويبلغ من العمر 42 عامًا.

​إجراءات النيابة والتحقيق

​تم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، ليكون تحت تصرف النيابة العامة. وبناءً على مناظرة الجثمان الأولية، أصدرت النيابة العامة ب​ندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المتوفى وإعداد تقرير مفصل يوضح سبب الوفاة وتوقيتها، وما إذا كانت ناتجة عن أسباب طبيعية أو اعتداء جنائي،​و تكليف إدارة البحث الجنائي بالمديرية بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وفحص سجلات المفقودين، وتفريغ الكاميرات المحيطة بمبنى مجلس المدينة للوقوف على خط سير المتوفى قبل الحادثة.

​تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة لسماع أقوال ذوي المتوفى وشهود العيان الذين عثروا على الجثمان، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية النهائية.

