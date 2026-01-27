الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

منطقة القليوبية الأزهرية تتابع مسابقة القرآن الكريم

متابعة منطقة القليوبية
متابعة منطقة القليوبية الازهرية مسابقة القران، فيتو
18 حجم الخط

تابع الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، والشيخ مجدي آتي، مدير عام العلوم الشرعية والعربية بالمنطقة، مسابقة القرآن الكريم بمنطقة القليوبية الأزهرية، وسط تنظيم متميز ومشاركة واسعة من طلاب المعاهد الأزهرية.

محافظ القليوبية يشكل لجنة للتحقيق في شكاوى جمع تبرعات بإحدى المدارس

محافظ القليوبية يفتتح أول معارض «أهلًا رمضان» بمدينة قليوب

منطقة القليوبية الازهرية تتابع مسابقة القرآن الكريم بالقليوبية 


وشهدت فعاليات المسابقة حضور الدكتور أحمد صلاح فهمي، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، لمتابعة أعمال المسابقة والاطمئنان على انتظامها وسيرها وفق الضوابط المعتمدة، بما يحقق أهدافها التربوية والتعليمية المنشودة.
وأكد الشيخ سعيد أحمد خضر خلال متابعته أن مسابقة القرآن الكريم تمثل أحد أهم الأنشطة الأزهرية التي تُسهم في إعداد جيل واعٍ متمسك بتعاليم دينه الحنيف، مشيدًا بالمستوى المتميز للطلاب المشاركين وما أظهروه من إتقان للحفظ وأحكام التلاوة.
كما أوضح الشيخ مجدي آتي أن المنطقة تحرص على دعم الأنشطة القرآنية والعلمية، لما لها من أثر بالغ في تنمية مهارات الطلاب وترسيخ القيم الأخلاقية والوسطية الأزهرية.
ورافق قيادات المنطقة خلال فعاليات المسابقة الأستاذة أسماء طبل، مدير العلاقات العامة والإعلام بمنطقة القليوبية الأزهرية، حيث تابعت الجوانب التنظيمية والإعلامية، وأسهمت في إبراز الصورة المشرفة للمنطقة وجهودها في إنجاح المسابقة.
وفي ختام الفعاليات، أشاد الحضور بحُسن التنظيم والتعاون بين جميع القائمين على المسابقة، مؤكدين أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تُعلي من شأن القرآن الكريم وتدعم حفظته من طلاب الأزهر الشريف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظ القليوبية منطقة القليوبية الأزهرية منطقة القليوبية مدينة قليوب

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا موسعًا لتعزيز التعاون مع شركات الكهرباء

محافظ القليوبية يشكل لجنة للتحقيق في شكاوى جمع تبرعات بإحدى المدارس

محافظ القليوبية يناقش اللمسات الأخيرة لمشروع تطوير الكورنيش وممشى أهل مصر ببنها
ads

الأكثر قراءة

الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعات 2026، غدا

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه السواحل غدا

منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن انتهاء أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

طقس الغد، أتربة ورمال على القاهرة الكبرى والصعيد

المهن التمثيلية تطمئن على الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد تعرضه لجلطة مفاجئة

سميح ساويرس: 60% من نجاح الإنسان في حياته العملية يعتمد على الحظ

ضبط كميات كبيرة من الجبن منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص بالإسكندرية

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري المصري والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا كان يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم؟

تعرف على ميزة ليلة النصف من شعبان هذا العام

بعد واقعة الممرضة، أسامة قابيل: انتهاك حرمة الميت ذنب عظيم لا يبرره شيء

المزيد
الجريدة الرسمية