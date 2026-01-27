منطقة القليوبية الأزهرية تتابع مسابقة القرآن الكريم

18 حجم الخط

تابع الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، والشيخ مجدي آتي، مدير عام العلوم الشرعية والعربية بالمنطقة، مسابقة القرآن الكريم بمنطقة القليوبية الأزهرية، وسط تنظيم متميز ومشاركة واسعة من طلاب المعاهد الأزهرية.

منطقة القليوبية الازهرية تتابع مسابقة القرآن الكريم بالقليوبية



وشهدت فعاليات المسابقة حضور الدكتور أحمد صلاح فهمي، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، لمتابعة أعمال المسابقة والاطمئنان على انتظامها وسيرها وفق الضوابط المعتمدة، بما يحقق أهدافها التربوية والتعليمية المنشودة.

وأكد الشيخ سعيد أحمد خضر خلال متابعته أن مسابقة القرآن الكريم تمثل أحد أهم الأنشطة الأزهرية التي تُسهم في إعداد جيل واعٍ متمسك بتعاليم دينه الحنيف، مشيدًا بالمستوى المتميز للطلاب المشاركين وما أظهروه من إتقان للحفظ وأحكام التلاوة.

كما أوضح الشيخ مجدي آتي أن المنطقة تحرص على دعم الأنشطة القرآنية والعلمية، لما لها من أثر بالغ في تنمية مهارات الطلاب وترسيخ القيم الأخلاقية والوسطية الأزهرية.

ورافق قيادات المنطقة خلال فعاليات المسابقة الأستاذة أسماء طبل، مدير العلاقات العامة والإعلام بمنطقة القليوبية الأزهرية، حيث تابعت الجوانب التنظيمية والإعلامية، وأسهمت في إبراز الصورة المشرفة للمنطقة وجهودها في إنجاح المسابقة.

وفي ختام الفعاليات، أشاد الحضور بحُسن التنظيم والتعاون بين جميع القائمين على المسابقة، مؤكدين أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تُعلي من شأن القرآن الكريم وتدعم حفظته من طلاب الأزهر الشريف.

