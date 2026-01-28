مدرب الملكي ينصح بيلينجهام بضرورة التوقف عن الركض

18 حجم الخط

كشف ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد عن كواليس مثيرة مع النجم الإنجليزي جود بيلينجهام خلال تدريبات الفريق الملكي الذي تولى تدريبه مؤخرا.

ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد

وأعرب مدافع "الميرنجي" السابق، الذي تولى مسئولية القيادة الفنية مؤخرًا،عن دهشته الكبيرة من قدرة بيلينجهام الهائلة موجهًا نصيحة للنجم الإنجليزي بـ"ضرورة التوقف عن الركض" وفقًا لموقع "جول" العالمي.

وسجل أربيلوا ملاحظة هامة منذ توليه المهمة، حيث طلب من بيلينجهام التخفيف من مجهوده في التدريبات والمباريات للحفاظ على طاقته، وربما لإطالة أمد مسيرته بالملاعب.

ونجح أربيلوا الذي خلف تشابي ألونسو في منصبه مطلع الشهر الجاري، في إعادة الحيوية لأجواء الفريق وتحفيز اللاعبين خلال فترة وجيزة، كما أنه يرى في بيلينجهام ركيزة أساسية لمستقبل النادي الملكي.

أربيلوا يثني على بيلينجهام



وقال أربيلوا مؤخرًا: "لقد أظهر بيلينجهام باستمرار جودته كلاعب كرة قدم، من حيث التقنية، القيادة، الشخصية والكاريزما".

كما أشار إلى أن التزام الدولي الإنجليزي في التدريبات "هائل" ويعكس عقليته الانتصارية.

وفي حديثه للصحفيين، قال أربيلوا: "سأقولها هنا، بيلينجهام لم يكن مجرد مفاجأة، فمنذ اليوم الأول رأيت لاعبًا يمتلك جودة وموهبة استثنائية، وهو أمر يثير الدهشة أكثر عندما تراه عن قرب، لكن بعيدًا عن ذلك، لقد رأيت قائدًا في أحد الأيام، وبعد مرور 48 ساعة على إحدى المباريات، قلت له: (لا أقول هذا عادةً، لكن توقف عن الركض)".

وأضاف: "الأداء الذي يقدمه في التدريبات، والتزامه وقيادته.. أنا فخور جدًا بمستواه وبامتلاك لاعب مثله".

واختتم مدرب الريال: "إنه قادر على القيام بأشياء كثيرة داخل الملعب؛ يركض في المساحات، يقرأ اللعب، ويمتلك تسديدات رائعة. هو شاب لكنه يمتلك خبرة واسعة، وسيكون حجر الزاوية في ريال مدريد لسنوات طويلة قادمة".

