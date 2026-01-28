الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواجهة شرسة الليلة بين سيراميكا والمصري في الدوري

سيراميكا
سيراميكا
18 حجم الخط

يلتقي فريقا المصري وسيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء اليوم الأربعاء على ستاد السويس الجديد ضمن لقاءات الجولة السادسة عشر من المرحلة الأولى لـ الدوري المصري الممتاز.

المصري ضد سيراميكا

ومن المنتظر أن تأتي مواجهة سيراميكا متصدر جدول الدوري والمصري البورسعيدي الساعي للدخول إلى المربع الذهبي قوية وشرسة بين الفريقين.

 يطمح المصري بقيادة التونسي نبيل الكوكي إلى تحقيق الفوز وتقديم مباراة تليق بطموحات جماهيره، في حين يتطلع علي ماهر المدير الفني لسيراميكا إلى حصد الثلاث نقاط لمواصلة الانفراد بصدارة الدوري.

ويتصدر سيراميكا جدول الترتيب برصيد 32 نقطة من 14 مباراة، بينما يحتل المصري المركز السادس برصيد 20 نقطة جمعها من 12 مباراة. 

طاقم تحكيم مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا

محمد معروف، حكمًا للساحة.
أحمد حسام طه، مساعد حكم أول.
حامد الشحات، مساعد حكم ثان.
محمود حسين، حكمًا رابعًا.
مصطفى مدحت، حكم تقنية الفيديو.
محمد عزازي، مساعد حكم تقنية الفيديو.

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي أمام وادي دجلة

1 سيراميكا كليوباترا  32 نقطة ( 14 مباراة)
2 بيراميدز 27 نقطة ( 12 مباراة )
3 الأهلي 26 نقطة ( 13 مباراة )
4 وادي دجلة  23 نقطة ( 15 مباراة )
5 الزمالك  22 نقطة ( 12 مباراة )
6 المصري  20 نقطة ( 12 مباراة )
7 زد  20 نقطة ( 14 مباراة )
8 إنبي 19 نقطة ( 12 مباراة )
9 سموحة  19 نقطة ( 13 مباراة )
10 بتروجيت  19 نقطة ( 14 مباراة )
11 الجونة  18 نقطة ( 13 مباراة )
12 البنك الأهلي 13 17 نقطة
13 مودرن سبورت 13 17 نقطة
14 غزل المحلة  16 نقطة ( 14 مباراة )
15 المقاولون العرب  13 نقطة ( 15 مباراة)
16 حرس الحدود  13 نقطة ( 14 مباراة )
17 فاركو  12 نقطة ( 14 مباراة )
18 طلائع الجيش  11 نقطة  ( 14 مباراة )
19 كهرباء الاسماعيلية 15 11 نقطة  ( 15 مباراة )
20 الإسماعيلي  10 نقاط ( 14 مباراة )
21 الاتحاد السكندري  8 نقاط  ( 14 مباراة)
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدورى المصرى الممتاز المصري وسيراميكا كليوباترا المصري سيراميكا المصري ضد سيراميكا

مواد متعلقة

باسكال فيري يزين قائمة بيراميدز في مواجهة الجونة بالدوري

طرح 10 آلاف تذكرة لمباراة المصري والزمالك في الكونفدرالية

القمة لـ سيراميكا، ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ودجلة

موعد مباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري والقناة الناقلة

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

بيراميدز: التعاقد مع باسكال فيري ضمن الاستعدادات لكأس العالم للأندية 2029

موعد وحكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

رسميا، بيراميدز يعلن التعاقد مع الشاب الزامبي باسكال فيري
ads

الأكثر قراءة

124.95 جنيه، سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

موقف الكبار، ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل جولة الحسم

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها لجميع العاملين بالدولة

أندية أوروبا تتنافس على 6 بطاقات للتأهل المباشر لثمن نهائي دوري الأبطال

القاهرة تسجل 20 وانخفاض كبير بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

انخفاض عباد الشمس وارتفاع "سلايت وكريستال"، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

أعلى كوبري معلق للقطارات، النقل تكشف آخر تطورات مشروع الخور (صور)

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، فضل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

تفسير حلم إخراج ميت من القبر وعلاقته بالتخلص من المشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 28 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية