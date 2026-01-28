بيراميدز يسعى لمطاردة سيراميكا على قمة الدوري بمواجهة الجونة اليوم

18 حجم الخط

مباراة بيراميدز والجونة، يستضيف فريق بيراميدز نظيره الجونة في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة بيراميدز والجونة

ويسعى بيراميدز للاقتراب من قمة الدوري المصري التي يحتلها سيراميكا، حيث تأكد أي نتيجة جدارته بالمركز الثاني الذي يحتله برصيد 27 نقطة.

أما الجونة فيسعى لإيقاف بيراميدز لتحسين وضعه بجدول الدوري، حيث يحتل المركز ال11 برصيد 18 نقطة والفوز سوف يقفز به خمس مراكز للمقدمة.

باسكال فيري يزين قائمة بيراميدز في مواجهة الجونة بالدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الجونة في الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - حامد حمدان - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - باسكال فيري - ناصر ماهر - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - دودو الجباس

ويغيب عن قائمة مباراة الجونة، مدافع الفريق أحمد سامي بسبب الإيقاف للحصول على ثلاثة إنذارات.

الدوري المصري الممتاز

الزمالك ضد بتروجيت - الساعة 5 مساء - قناة أون سبورت 1

بيراميدز ضد الجونة - الساعة 8 مساء - قناة أون سبورت 2

المصري البورسعيدي ضد سيراميكا كليوباترا - الساعة 8 مساء - قناة أون سبورت 1

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء حكام مباريات اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، وأبرزها الزمالك ضد بتروجيت، وجاءت على النحو التالي:

حكام مباراة بيراميدز ضد الجونة

مباراة بيراميدز ضد الجونة، يديرها محمد عباس قابيل “حكم ساحة” ويعاونه كل من إسلام أبو العطا وشريف عبد الله “حكمين مساعدين” وأحمد ناصر “حكم رابع”، وعبد العزيز السيد “حكم فار” وأحمد عادل عبد الفتاح “حكم فار مساعد”.

حكام مباراة بيراميدز ضد الجونة، فيتو

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الأهلي أمام وادي دجلة

1 سيراميكا كليوباترا 32 نقطة ( 14 مباراة)

2 بيراميدز 27 نقطة ( 12 مباراة )

3 الأهلي 26 نقطة ( 13 مباراة )

4 وادي دجلة 23 نقطة ( 15 مباراة )

5 الزمالك 22 نقطة ( 12 مباراة )

6 المصري 20 نقطة ( 12 مباراة )

7 زد 20 نقطة ( 14 مباراة )

8 إنبي 19 نقطة ( 12 مباراة )

9 سموحة 19 نقطة ( 13 مباراة )

10 بتروجيت 19 نقطة ( 14 مباراة )

11 الجونة 18 نقطة ( 13 مباراة )

12 البنك الأهلي 13 17 نقطة

13 مودرن سبورت 13 17 نقطة

14 غزل المحلة 16 نقطة ( 14 مباراة )

15 المقاولون العرب 13 نقطة ( 15 مباراة)

16 حرس الحدود 13 نقطة ( 14 مباراة )

17 فاركو 12 نقطة ( 14 مباراة )

18 طلائع الجيش 11 نقطة ( 14 مباراة )

19 كهرباء الاسماعيلية 15 11 نقطة ( 15 مباراة )

20 الإسماعيلي 10 نقاط ( 14 مباراة )

21 الاتحاد السكندري 8 نقاط ( 14 مباراة)



