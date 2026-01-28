أسامة النجار صوفي على باب الرجاء

حديث قلب

هو من أقرب أصدقائي المقربين، عرفته في الله منذ خمسة عشر عاما بقامته الطويلة وابتسامته الصافية، داخل حضرة صوفية شاذلية بمسجد حسن عباس زكي بطريق صلاح سالم بمصر القديمة، فهو حريص علي حضور الحضرات الصوفية خاصة في مدينته الاسكندرية، ومعروف جدا بورعه وتقواه في مدينة الثغر، وقيادات الطرق الصوفية بمصر..



فالمحبة الإلهية تسكن قلبه المتعلق دائما بحبه سبحانه وتعالي، وحب المصطفي (صلي الله عليه وسلم)، وأل بيته الأطهار؛ ويلتزم بحضور هذه الحضرات الصوفية النقية وبناسها وطقوسها وأورادها وأذكارها التي يحفظها عن ظهر قلب..



إنه أخي في الله الشيخ أسامة النجار الصوفي الذي يتمتع بطلاقة الوجه، وعذوبة اللسان، والبشاشة مع كل الناس الذين يقابلونه، الصغير منهم قبل الكبير، وهو دائما منحازا لبسطاء الناس، وانعكاسا لأنوار القلب والرضا الداخلي الذي أورثه التواضع ونبذ الكبر والزهد في الدنيا، فقلبه حاضر خاشع، لآن جوهر طريقته الصوفية هو الذكر والاحسان المستمد من السنة النبوية الشريفة وسيرة الصحابة وأولياء الله الصالحين..



واللافت في شخصية هذا الانسان الكريم أنه دائما جابرا للخواطر كخلق إسلامي نبوي رفيع، بتطييب نفوس كل من يسأله، ويواسي بكل تواضع القلوب المنكسرة، وإدخال البهجة والسرور عليهم بالكلمات الطيبة؛ وتفريج الكروب، وبالدعم والمساعدة، وهي من أجمل العبادات للتقرب إلي الله لنيل رضاه بهذه المؤازارات الروحية التي لمستها فيه طوال تلك السنوات الطويلة بلا أي مبالغة، والله علي ماأقول شهيد.



وكثير ما كنا كأعضاء في الحضرة الشاذلية الصوفية بالقاهرة، ننتقل بدعوات كريمة منه إلي بيته بالاسكندرية لحضور احتفالات في مناسبات دينية مختلفة، وأهمها ذكري المولد النبوي الشريف، ويستقبلنا بحفاوة بالغة مع السيدة الكريمة حرمه (شفاها الله وعافاها) مدام مها..

ابنة العارف بالله الشيخ عبد الحليم مجاهد، وضريحه مجاور لضريح سيدي ابن عطاء الله السكندري بطريق الأتوستراد بالبساتين، وهذه السيدة النقية في غيبوبة منذ عامين حتي الان بالعناية المركزة بين يدي ورحمة مولاها، أو تحقيق معجزة إلهية بالشفاء من هذا البلاء، وأدعوا لها بأن يشملها الله براعايته وكرمه..

والزوج العظيم الشيخ أسامة النجار لا يفارقها بكل إيمان ودعاء ومسئولية ورضا، علي أمل الرجاء راضيا بقدر الله صابرا، أسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته..

