استغاثة من طاهر أبو زيد للدكتور عوض تاج الدين

لا تسرح بخيالك في عالم المشاهير، فما أقصده ليس نجم الكرة المعروف طاهر أبو زيد، بل مجرد تشابه أسماء، لأن بطل قصتنا رجل من عوام الناس البسطاء يكسب قوته من عرق جبينه، ويعمل في القطاع الخاص..

أصيب طاهر عام 2016 بسرطان الكلى، ثم انتقل هذا الخبيث لعظامه، وتمت متابعته ما بين التأمين الصحي ومعهد الأورام، وبعد مرور حوالي 11 سنة بالعلاج التحفظي مع العقاقير، بدأت صحته تتدهور أكثر فأكثر، والحل الوحيد حسب رؤية المعالجين لوقف هذا التدهور هو العلاج المناعي بعدد 6 جلسات، وتكلفتها عالية جدا تفوق بكثير مقدرته المالية وهو من ذوي الدخل المحدود، ويعول أسرة بكاملها، وهذا النوع من العلاج ليس في جدول التأمين الصحي..

هذا هو ملخص رسالة الاستغاثة التي وصلتني من المواطن طاهر أبو زيد، ويطلب عرضها على عالم مصر الكبير الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، فربما تجد في صدره الحنون اهتماما وصدى..

علما بأنني أحتفظ بأصل هذه الرسالة، والتقرير الطبي، وبياناته الشخصية ورقم هاتفه، لإمداد سيادته بها لو طلبها مني..



لقد عرفت صديقي العالم الكبير الدكتور محمد عوض تاج الدين في مقتبل حياتي الصحفية منذ أكثر من أربعين عاما، عندما كان أستاذا للأمراض الصدرية بطب عين شمس، وعيادته بمنطقة طوسون بشبرا، وكان منحازا للفقراء من مرضاه، فإذا دخل واحد منهم عيادته وكشف عليه وأحس بفقره، أمر سكرتير عيادته (عم محمد رحمه الله) بأن يرد إليه قيمة الكشف، بل كان في حالات كثيرة يخرج من بيته لتغطية عمليات جراحية وتوفير أدوية!

وبهذا الحس الإنساني الراقي دخل قلوب البسطاء، وفتح الله عليه من أوسع أبوابه، ونال شهرة واسعة داخل مصر وخارجها، حتى إن طائرات خاصة كانت تأتي مصر لحمله لعلاج شخصيات حاكمة من الملوك والرؤساء والأمراء..

تقلد الدكتور محمد عوض تاج الدين مناصب علمية باهرة حتى أصبح وزيرا للصحة، وترك بصمة نجاح في تطوير المنظومة الصحية في مصر، وواصل العمل ببراعة وفق نهج استراتيجي يستند إلى العلم والتخطيط الدقيق، وتحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين..

وهو بالمناسبة رجل أصيل رفض عروضا مالية مغرية لكتابة مذكراته مع الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد تركه الحكم! كما نال ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أصدر قرارا في مارس 2020 بتعيينه مستشارا للسيد رئيس الجمهورية للشئون الصحية..

أصبح الدكتور عوض تاج الدين من أقرب المقربين لسيادته بسبب إنجازاته الملموسة، ونجاحاته المتواصلة في تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية، وإطلاق برامج رعاية الأمراض النادرة، وتوفير الدولة للعلاج وفق محاور متقدمة، وإنجازات حملة 100 يوم صحة، بتقديم خدمات طبية شاملة للمواطنين خاصة في المناطق النائية..

ورغم النجاحات المتواصلة والشهرة العريضة للدكتور محمد عوض تاج الدين، فهو على المستوى الشخصي كما عرفته، إنسان بالغ الطيبة والبساطة والتواضع، قد يستوقفه أي مواطن في الطريق أو الأماكن العامة يشكو له مشكلة أو أوجاع صحية، فيجيبه ويحاول مساعدته، وقد يستخرج من جيبه قلمه ليكتب له علاجا بكل أريحية..

