الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

استغاثة من طاهر أبو زيد للدكتور عوض تاج الدين

18 حجم الخط

لا تسرح بخيالك في عالم المشاهير، فما أقصده ليس نجم الكرة المعروف طاهر أبو زيد، بل مجرد تشابه أسماء، لأن بطل قصتنا رجل من عوام الناس البسطاء يكسب قوته من عرق جبينه، ويعمل في القطاع الخاص..

أصيب طاهر عام 2016 بسرطان الكلى، ثم انتقل هذا الخبيث لعظامه، وتمت متابعته ما بين التأمين الصحي ومعهد الأورام، وبعد مرور حوالي 11 سنة بالعلاج التحفظي مع العقاقير، بدأت صحته تتدهور أكثر فأكثر، والحل الوحيد حسب رؤية المعالجين لوقف هذا التدهور هو العلاج المناعي بعدد 6 جلسات، وتكلفتها عالية جدا تفوق بكثير مقدرته المالية وهو من ذوي الدخل المحدود، ويعول أسرة بكاملها، وهذا النوع من العلاج ليس في جدول التأمين الصحي..

هذا هو ملخص رسالة الاستغاثة التي وصلتني من المواطن طاهر أبو زيد، ويطلب عرضها على عالم مصر الكبير الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، فربما تجد في صدره الحنون اهتماما وصدى..

علما بأنني أحتفظ بأصل هذه الرسالة، والتقرير الطبي، وبياناته الشخصية ورقم هاتفه، لإمداد سيادته بها لو طلبها مني..

لقد عرفت صديقي العالم الكبير الدكتور محمد عوض تاج الدين في مقتبل حياتي الصحفية منذ أكثر من أربعين عاما، عندما كان أستاذا للأمراض الصدرية بطب عين شمس، وعيادته بمنطقة طوسون بشبرا، وكان منحازا للفقراء من مرضاه، فإذا دخل واحد منهم عيادته وكشف عليه وأحس بفقره، أمر سكرتير عيادته (عم محمد رحمه الله) بأن يرد إليه قيمة الكشف، بل كان في حالات كثيرة يخرج من بيته لتغطية عمليات جراحية وتوفير أدوية!

وبهذا الحس الإنساني الراقي دخل قلوب البسطاء، وفتح الله عليه من أوسع أبوابه، ونال شهرة واسعة داخل مصر وخارجها، حتى إن طائرات خاصة كانت تأتي مصر لحمله لعلاج شخصيات حاكمة من الملوك والرؤساء والأمراء..

تقلد الدكتور محمد عوض تاج الدين مناصب علمية باهرة حتى أصبح وزيرا للصحة، وترك بصمة نجاح في تطوير المنظومة الصحية في مصر، وواصل العمل ببراعة وفق نهج استراتيجي يستند إلى العلم والتخطيط الدقيق، وتحسين جودة الخدمات الصحية للمواطنين..

وهو بالمناسبة رجل أصيل رفض عروضا مالية مغرية لكتابة مذكراته مع الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد تركه الحكم! كما نال ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أصدر قرارا في مارس 2020 بتعيينه مستشارا للسيد رئيس الجمهورية للشئون الصحية..

أصبح الدكتور عوض تاج الدين من أقرب المقربين لسيادته بسبب إنجازاته الملموسة، ونجاحاته المتواصلة في تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية، وإطلاق برامج رعاية الأمراض النادرة، وتوفير الدولة للعلاج وفق محاور متقدمة، وإنجازات حملة 100 يوم صحة، بتقديم خدمات طبية شاملة للمواطنين خاصة في المناطق النائية..

عمر بن الخطاب بعيون مستشار قبطي

فرح أسواني

ورغم النجاحات المتواصلة والشهرة العريضة للدكتور محمد عوض تاج الدين، فهو على المستوى الشخصي كما عرفته، إنسان بالغ الطيبة والبساطة والتواضع، قد يستوقفه أي مواطن في الطريق أو الأماكن العامة يشكو له مشكلة أو أوجاع صحية، فيجيبه ويحاول مساعدته، وقد يستخرج من جيبه قلمه ليكتب له علاجا بكل أريحية..

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تطوير المنظومة الصحية دكتور محمد عوض تاج الدين محمد عوض تاج الدين جوده الخدمات المنظومة الصحية في مصر الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للصحة والوقاية الدكتور عوض تاج الدين فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي حسن علام

مواد متعلقة

العلاج بالموسيقى عند ابن سينا!

57 عاما علي رحيل صاحب أطول لسان! (2)

57 عامًا على رحيل صاحب أطول لسان! (1)

السادات وفيصل.. وشركاء النصر

48 عاما على زيارة السادات للقدس
ads

الأكثر قراءة

تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

أول تعليق من حفيد حسن شحاتة على شائعة وفاته

ننشر التشكيل الكامل لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب 2026

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

النائب أحمد عبد الجواد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب

اليوم، المغرب يتحدى نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025

قناة مجانية على النايل سات تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء

متر الخشن بـ 135 جنيها، أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء

الريال العماني يسجل 122.58 جنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 14-1-2026

المزيد

انفوجراف

يامال الأول.. أكثر 10 قمصان للاعبين مبيعا في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس جامعة الأزهر الأسبق يحذر من توظيف الذكاء الاصطناعي في تشويه الخطاب الديني

الخشت يكشف تفاصيل "الإسلام المنسي" وأهدافه

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالحزن والهم والكرب

المزيد
الجريدة الرسمية