روشتة الدكتور سمير عبد الله

حديث قلب

18 حجم الخط

أطباء مصر يمثلون ثروة بشرية هائلة لمجتمعنا، فهم يساهمون بالعلم والمعرفة والمهارات في تحسين الصحة العامة، وتظهر أهميتهم بشكل خاص في الأزمات كما رأيناهم في جائحة كورونا، فهم خط الدفاع الأول لحماية صحتنا ونشر الطرق الصحيحة للوقاية، ويمثلون خبرات ومهارات متخصصة تتسابق عليها دول الخليج..



والتاريخ زاخر بأسماء العديد من عمالقة الطب المصري الذين رسموا صورانسانية جميلة بفضل انحيازهم للمرضي غير القادرين، فما أعظم من يغيث ملهوف، ويعين عاجز، ويقوي ضعيف!

معظم أبناء جيلي بحكم الزمن تظهر عليهم علامات الشيخوخة مع التقدم في العمر، إلا أنني بمحض الصدفة تشرفت بلقاء أستاذ جراحة الصدر والقلب الشهير بطب القصر العيني الدكتور سمير عبد الله، ورغم أنه من نفس جيلي إلا أنه يبدو شبابا في الخمسين.. سألته عن سر حيويته فأعطاني روشتة مجانية لكل من أراد الالتزام بها:



أول هذه النصائح هو الامتناع النهائي عن التدخين، لأنه يسبب أمراضا خطيرة بجميع أعضاء الجسم، وخاصة سرطان الرئة والحلق والفم وأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين ويسبب الجلطات وأمراض الرئة المزمنة..



فلابد من الاعتماد علي نظام حياة متوازنة والتركيز علي التغذية المفيدة، خاصة الخضراوات والفواكه والبروتينيات بكل انواعها، لكن يجب التقليل من اللحوم بشكل عام..



بالضافة إلى شرب الماء بما لا يقل عن لترين يوميا (حوالي 8 اكواب)، وتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين "د"، والاسماك والمكسرات، وتقليل الملح والسكر للحفاظ علي التحكم في ضغط الدم وعدم الاصابة بداء السكري..



كذلك لابد أيضا من ممارسة الرياضة بانتظام، وأهمها في هذا العمر رياضة المشي.. ثم الحفاظ علي البقاء الاجتماعي والتواصل مع الناس والمجتمع فهذا أمر مهم جدا..



وأخيرا زيارة الطبيب بشكل دوري لاجراء الفحوصات الطبية الاساسية فذلك ليس ترفا، بل أمرا بالغ الأهمية.. فلابد أن تغير من عاداتك السيئة ونمط حياتك إلي الأصح والأفضل حتي تتمتع بالبقية الباقية من عمرك بصحة جيدة؛ وبلا متاعب!

