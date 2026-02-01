الأعلى لتنظيم الإعلام يقرر حجب لعبة روبلكس رسميا

18 حجم الخط

أعلن عصام الأمير، نائب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن اتخاذ المجلس قرار بحجب لعبة روبلكس في مصر، وجارى التنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتنفيذ القرار.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس، لمناقشة عدد من طلبات المناقشة حول مخاطر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.

وكان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أكد أن الألعاب الإلكترونية ليست جميعها سيئة، قائلا: هناك ألعاب إلكترونية حميدة تزيد من الذكاء والثقافة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أثناء مناقشة طلبات بشأن مواجهة مخاطر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال.

إتاحة الألعاب الإلكترونية أمام الأطفال تحت مراقبة الأسرة

وشدد الوزير، على أهمية أن تكون إتاحة الألعاب الإلكترونية تحت مراقبة الأسرة والمتابعة المستمرة، مع منع الألعاب العنيفة أو التي يوجد فيها محتويات إباحية أو جنسية.

