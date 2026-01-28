كواليس جلسة معتمد جمال مع اللاعبين

الأربعاء 28 يناير 2026
عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة فنية مع اللاعبين، شرح خلالها بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بمباراة بتروجت المقبلة، وطالب بضرورة التركيز وتنفيذ التعليمات داخل الملعب.

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت في الخامسة مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الأبيض لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في الدوري المصري

تقام مباراة الزمالك وبتروجت اليوم الأربعاء 28 يناير، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت

تنقل مباراة الزمالك وبتروجت عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

ترتيب الزمالك وبتروجت في الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 22 نقطة، فيما يحتل بتروجت المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

الزمالك يتعادل مع المصري 

وكان فريق الزمالك قد تعادل مع نظيره المصري البورسعيدي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط.

