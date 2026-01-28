الأربعاء 28 يناير 2026
رياضة

الدوري المصري، محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجيت ومعروف للمصري وسيراميكا

الزمالك يواجه بتروجيت،
الزمالك، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء حكام مباريات اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، وأبرزها الزمالك ضد بتروجيت، وجاءت على النحو التالي:

مباراة الزمالك ضد بتروجيت

مباراة الزمالك أمام بتروجيت يديرها محمود وفا “حكم ساحة” ويعاونه كل من محمد مجدي سليمان وخالد حسين “حكمين مساعدين” وحسن محمود “حكم رابع” وخالد الغندور “حكم فار” وهاني خيري “حكم فار مساعد”.  

مباراة بيراميدز ضد الجونة

مباراة بيراميدز ضد الجونة، يديرها محمد عباس قابيل “حكم ساحة” ويعاونه كل من إسلام أبو العطا وشريف عبد الله “حكمين مساعدين” وأحمد ناصر “حكم رابع”، وعبد العزيز السيد “حكم فار” وأحمد عادل عبد الفتاح “حكم فار مساعد”.

مباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا

مباراة المصري البورسعيدي ضد سيراميكا كليوباترا، يديرها محمد معروف “حكم ساحة” وأحمد حسام طه وحامد الشحات “حكمين مساعدين”، ومحمود حسين “حكم رابع”، ومصطفى مدحت “حكم فار” ومحمد عزازي “حكم فار مساعد”.

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت في الدوري المصري

وتقام مباراة الزمالك وبتروجيت اليوم الأربعاء 28 يناير، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت

تنقل مباراة الزمالك وبتروجيت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

