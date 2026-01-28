الدوري المصري، محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجيت ومعروف للمصري وسيراميكا

18 حجم الخط

الزمالك، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء حكام مباريات اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز، وأبرزها الزمالك ضد بتروجيت، وجاءت على النحو التالي:

مباراة الزمالك ضد بتروجيت

مباراة الزمالك أمام بتروجيت يديرها محمود وفا “حكم ساحة” ويعاونه كل من محمد مجدي سليمان وخالد حسين “حكمين مساعدين” وحسن محمود “حكم رابع” وخالد الغندور “حكم فار” وهاني خيري “حكم فار مساعد”.

حكام مباراة الزمالك ضد بتروجيت، فيتو

مباراة بيراميدز ضد الجونة

مباراة بيراميدز ضد الجونة، يديرها محمد عباس قابيل “حكم ساحة” ويعاونه كل من إسلام أبو العطا وشريف عبد الله “حكمين مساعدين” وأحمد ناصر “حكم رابع”، وعبد العزيز السيد “حكم فار” وأحمد عادل عبد الفتاح “حكم فار مساعد”.

حكام مباراة بيراميدز ضد الجونة، فيتو

مباراة المصري ضد سيراميكا كليوباترا

مباراة المصري البورسعيدي ضد سيراميكا كليوباترا، يديرها محمد معروف “حكم ساحة” وأحمد حسام طه وحامد الشحات “حكمين مساعدين”، ومحمود حسين “حكم رابع”، ومصطفى مدحت “حكم فار” ومحمد عزازي “حكم فار مساعد”.

حكام مباراة المصري وسيراميكا، فيتو

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت في الدوري المصري

وتقام مباراة الزمالك وبتروجيت اليوم الأربعاء 28 يناير، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت

تنقل مباراة الزمالك وبتروجيت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.