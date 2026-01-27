تطورات موقف ناصر منسي من عرض المصري

18 حجم الخط

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن تفاصيل جديدة تتعلق بموقف ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، من الانتقال إلى صفوف المصري البورسعيدي خلال الفترة المقبلة، في ظل المفاوضات الجارية بين الناديين لحسم الصفقة.

وأكد المصدر أن ناصر منسي عقد جلسة خلال الأيام الماضية مع مسؤولي نادي المصري البورسعيدي،، من أجل مناقشة تفاصيل انتقاله المحتمل، سواء من حيث الصيغة التعاقدية أو الجوانب المالية.

وأوضح المصدر أن اللاعب لم يُبدِ أي اعتراض على فكرة الرحيل عن الزمالك، ورحب بالانتقال إلى المصري البورسعيدي، خاصة في ظل رغبته في الحصول على فرصة مشاركة أكبر خلال المرحلة المقبلة.

علي جانب آخر، توصل نادي الزمالك إلى اتفاق نهائي مع أحمد حمدي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بشأن تجديد عقده والاستمرار داخل صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة النادي للحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

توقيع العقود خلال أيام

وأكدت مصادر مطلعة داخل النادي أن جميع التفاصيل الأساسية الخاصة بالعقد الجديد تم الاتفاق عليها، على أن يتم توقيع العقود بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من بعض الإجراءات الإدارية.

مدة التعاقد قيد الحسم

وأوضحت المصادر أن مدة عقد أحمد حمدي الجديد قد تكون موسمين أو ثلاثة مواسم، حيث سيتم حسم المدة النهائية خلال الجلسة المرتقبة بين اللاعب ومسؤولي النادي، والمقرر عقدها خلال أيام قليلة.

جلسة قريبة لحسم الملف رسميًا

ومن المنتظر عقد جلسة خلال الأيام المقبلة تجمع إدارة الزمالك باللاعب من أجل إنهاء ملف التجديد بشكل رسمي، تمهيدًا للإعلان عنه عبر القنوات الرسمية للنادي.

رغبة في الحفاظ على الاستقرار الفني

ويأتي تحرك إدارة الزمالك لتجديد عقد أحمد حمدي في ظل القناعة بإمكاناته الفنية ودوره المؤثر مع الفريق، حيث يُعد أحد العناصر التي يعتمد عليها الجهاز الفني في وسط الملعب، ضمن خطة النادي للمنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية خلال المرحلة المقبلة.

