النيابة تحقق في مصرع طالب إعدادي بتسمم غاز داخل عقار بالمعادي

أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في واقعة مصرع طفل إثر إصابته بحالة تسمم نتيجة تسريب غاز داخل أحد العقارات السكنية بمنطقة المعادي، وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، كما كلفت بسرعة إجراء التحريات حول ملابسات الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بإصابة طفل بحالة تسمم بسبب تسريب غاز داخل أحد العقارات بالمعادي، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال الأمن يرافقها سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص وجمع المعلومات، تبين إصابة طالب بالصف الثالث الإعدادي يُدعى «مازن» جراء استنشاق الغاز المتسرب، حيث جرى نقله إلى المستشفى في حالة حرجة ودخوله في غيبوبة تامة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

تم تحرير محضر بالواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحادث والمسؤوليات المحتملة.

