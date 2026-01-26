حبس 7 أشخاص لاستغلالهم نادي صحي في أعمال منافية للآداب ببولاق أبو العلا

18 حجم الخط

قررت النيابة العامة حبس سيدة، لها معلومات جنائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بإدارة نادٍ صحي بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة أعمال منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

كما قررت النيابة حبس 6 متهمين آخرين، هم 3 سيدات و3 أشخاص، على ذمة القضية، بعد ضبطهم داخل النادي أثناء استغلاله في النشاط المخالف، حيث تبين أن اثنتين من السيدات، واثنين من الأشخاص، لهم معلومات جنائية.

وقررت النيابة أيضا غلق وتشميع مقر النادي الصحي محل الواقعة، والتحفظ على كافة المضبوطات والأدوات المستخدمة في النشاط الإجرامي.

وطلبت النيابة تحريات تكميلية من الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، حول ملابسات الواقعة، وبيان مدى تورط المتهمين في وقائع مماثلة، مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادي وضبط المتهمة وبصحبتها 3 سيدات، اثنتان منهن لهن معلومات جنائية، و3 أشخاص، اثنان منهم لهم معلومات جنائية.

وبمواجهتهم أقروا بممارسة النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

