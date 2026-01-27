الأربعاء 28 يناير 2026
عصام كامل

باسكال فيري يزين قائمة بيراميدز في مواجهة الجونة بالدوري

بيراميدز
بيراميدز
أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الجونة في الدوري الممتاز.

 

موعد مباراة بيراميدز والجونة 

ويحل الجونة ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء غد الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 16 من بطولة الدوري.

 

باسكال فيري يزين قائمة بيراميدز في مواجهة الجونة بالدوري

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد

خط الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - حامد حمدان - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - باسكال فيري - ناصر ماهر - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - يوسف أوباما - دودو الجباس

ويغيب عن قائمة مباراة الجونة، مدافع الفريق أحمد سامي بسبب الإيقاف للحصول على ثلاثة إنذارات.

بيراميدز يعلن ضم الزامبي باسكال فيري

وأعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع الموهبة الزامبية باسكال فيري قادما نادي زيسكو الزامبي، ليكون ثالث صفقات النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الجاري

وهذا في إطار خطة نادي بيراميدز لدعم صفوفه بأفضل اللاعبين والعناصر المحلية والأجنبية استعدادا للارتباطات العديدة في الفترة المقبلة.

وباسكال فيري يبلغ من العمر 20 عاما من مواليد 17 يوليو من عام 2005، ويلعب في مركز الجناح الأيمن وأحد المواهب القادمة بقوة، حيث بدأ سبق له التواجد مع منتخبات زامبيا في الأعمار السنية المختلفة، كما لعب مباراة واحدة من المنتخب الزامبي الأول كانت أمام الكونغو الديمقراطية.

