أخبار مصر

الطقس الآن، رمال مثارة وأتربة عالقة وانخفاض مستوى الرؤية

حالة الطقس
الطقس، تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى الرمال المثارة والأتربة العالقة وخاصة على شرق البلاد وسيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى، يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية هناك .

الطقس اليوم في المنيا، درجات الحرارة المتوقعة وحالة الجو

رياح مثيرة للأتربة، تعرف على حالة الطقس في المنيا الآن

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة ومحدودة من شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء، ويستمر انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل  على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس  شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء. 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 10
  

الجريدة الرسمية