يناير شهر "العفرة"، الأرصاد تؤكد: العواصف الترابية بالشتاء أمر ليس جديدا.. عاصفة ترابية ضربت البلاد في 2019.. وتحذر من انخفاض الرؤية.. وتوجه هذه النصائح لمرضى الحساسية وقائدي السيارات

تتعرض البلاد إلى رياح مثيرة للرمال والأتربة تؤدى إلى انخفاض الرؤية إلى أقل من ألف متر، حيث شهدت البلاد خلال شهر يناير 2026 نشاطًا ملحوظًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض الفترات إلى أقل من 500 متر وأيضًا تكون للأتربة العالقة التى تنخفض معها الرؤية بشكل ملحوظ.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه قد يتعجب البعض من حدوث مثل هذه الظواهر في هذا التوقيت من العام، حيث يُعرف فصل الربيع بكونه الموسم الأكثر تعرضًا لمثل هذه الحالات، إلا أن حدوثها شتاءً ليس بالأمر الغريب أو غير المسبوق.



الرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الافقية

واستعرضت هيئة الأرصاد الجوية حالات نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتى وصلت أحيانًا إلى حد العواصف الترابية خلال شهر يناير في أعوام سابقة، وتسببت حينها في تراجع الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر.

ومن أبرز الأمثلة على ذلك فى يناير 2019تعرضت البلاد إلى عاصفة ترابية على القاهرة الكبرى، وانخفضت الرؤية إلى نحو 200 متر.

وفى يناير 2018 تعرضت البلاد إلى رمال مثارة، حيث سجلت الرؤية على القاهرة الكبرى 1000 متر، وعلى مطروح 800 متر نتيجة عاصفة ترابية وفى يناير 2016 تعرضت البلاد إلى رمال مثارة أدت إلى انخفاض الرؤية إلى 1000 متر.



وفى يناير 2015 شهدت البلاد نشاط رياح مثير للرمال والأتربة مع تراجع الرؤية إلى 1000 متر وتشير التوقعات اليوم إلى نشاط رياح مثير للرمال والأتربة اليوم على أغلب الأنحاء، قد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق.



نصائح لمواجهة العاصفة الترابية



وجهت هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح لمواجهة الأتربة العالقة وجاءت كالتالى:



1_يجب الحذر أثناء القيادة

2_عدم الوقوف تحت المبانى المتهالكة

3_عدم الوقوف تحت اللوحات الإعلانية

4_عدم الوقوف تحت الأشجار

5_ ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 و درجة الحرارة العظمى 21

بنها: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى: 11 ودرجة الحرارة العظمى 19

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 16

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 07 و درجة الحرارة العظمى 18

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 03 ودرجة الحرارة العظمى 15

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 23

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 22

السويس: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى: 22

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 25

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 24

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 22

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 22

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى: 23

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 24

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 26

أسوان: درجة الحرارة 11 ودرجة الحرارة العظمى 26

