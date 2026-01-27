خالد جاد الله: مصطفى محمد المهاجم المناسب لدعم هجوم الأهلي

18 حجم الخط

أشاد خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، بالأداء الذي قدمه الفريق الأحمر خلال مواجهته أمام وادي دجلة، مؤكدًا أن الأهلي ظهر بشكل جيد على المستويين البدني والهجومي، في مباراة حملت العديد من المؤشرات الإيجابية.

وقال جاد الله، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة «CBC»، إن الأهلي قدم مباراة قوية من الناحية الدافعية، موضحًا أن الفريق كان الأفضل هجوميًا على مدار اللقاء.

زيزو وتريزيجيه منحا الأهلي التفوق أمام وادي دجلة

وأضاف أن الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه شكلا أبرز نقاط القوة في صفوف الأهلي، مستغلين ضعف الأظهرة في فريق وادي دجلة، وهو ما منح الأهلي أفضلية واضحة في المناطق الهجومية.

وتطرق نجم الأهلي السابق إلى الحديث عن أخطاء دفاع وادي دجلة، مؤكدًا أن اللاعب أحمد أيمن ظهر عليه التوتر والخوف في بداية المباراة، وهو ما تسبب في ارتكابه عدة أخطاء أثرت على أداء فريقه.

الأهلي ووادي دجلة، فيتو

المنافسة على لقب الدوري صعبة

وأكد جاد الله أن المنافسة على لقب الدوري الممتاز ستكون صعبة وقوية بين الأهلي وبيراميدز، مشيرًا إلى أن سيراميكا كليوباترا قد يدخل دائرة المنافسة حال قدرته على الحفاظ على مستواه حتى نهاية الموسم.

وأثنى جاد الله على أداء الأهلي بشكل عام، معتبرًا أن الأداء كان مبشرًا، مشيرًا إلى أن المالي أليو ديانج قدم مباراة جيدة، وإن لم يصل إلى مستوى التألق المعتاد.

منافسة قوية بين الشناوي ومصطفى شوبير

كما أوضح أن مشاركة محمد الشناوي كانت متوقعة باعتباره الحارس الأساسي للفريق، مؤكدًا أن مصطفى شوبير سيحصل على فرصته في المشاركة بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

مصطفى محمد إضافة للأهلي حال ضمه

واختتم خالد جاد الله تصريحاته بالحديث عن أنباء تفاوض الأهلي مع المهاجم مصطفى محمد، قائلًا إن اللاعب يمتلك إمكانيات كبيرة، وفي حال تعاقد الأهلي معه سيكون إضافة قوية للغاية لمركز رأس الحربة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن اللاعب مقصر في حق نفسه خلال الأشهر الستة الماضية.

وأكد جاد الله أن عودة مصطفى محمد إلى مستواه المعروف ستجعله المهاجم الأساسي للأهلي دون منافس، مشيرًا إلى أن جماهير القلعة الحمراء ستمنحه دفعة معنوية قوية، وأن النادي لا يمانع من دفع 4 ملايين يورو للتعاقد معه، خاصة أنه لاعب صغير السن وسيحقق استفادة فنية كبيرة للفريق.

