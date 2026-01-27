بدأ العد التنازلي لإعلانها، الأهالي بالغربية تترقب نتيجة الشهادة الإعدادية

18 حجم الخط

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية وأولياء أمورهم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025–2026، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات داخل الكنترولات.

ومن المنتظر أن تعتمد مديرية التربية والتعليم بالغربية النتيجة خلال مدة تتراوح ما بين 7 إلى 15 يومًا من الانتهاء الكامل من أعمال التصحيح تمهيدًا لإتاحتها رسميًا أمام الطلاب.

وكان طلاب الشهادة الإعدادية اختتموا امتحانات الفصل الدراسي الأول الخميس الماضي بأداء امتحاني مادتي العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وفي هذا السياق صرح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ 94 ألفًا و696 طالبًا أدوا الامتحانات داخل 421 لجنة على مستوى المحافظة بينما تقدم 5 آلاف و315 طالبًا لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية داخل 38 لجنة.

وأوضح وكيل الوزارة أن الامتحانات عُقدت بنظام «البوكليت» وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم مع التأكيد على الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية.

وأضاف أن رئيس لجنة الامتحان يتحمل المسئولية الكاملة عن سير العمل داخل اللجنة منذ استلام أوراق الأسئلة وحتى انتهاء اليوم الامتحاني مشددًا على ضرورة تجهيز اللجان مسبقًا والتأكد من جاهزيتها وتوافر كافة الإمكانات اللازمة لتوفير بيئة آمنة للطلاب.

كما شدد على حظر اصطحاب أو استخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان سواء للطلاب أو القائمين على الامتحانات مع الالتزام بغلق أبواب اللجان فور بدء الامتحان ومنع الدخول أو الخروج أثناء انعقاده.

وأكد وكيل الوزارة أهمية تحقيق الانضباط داخل اللجان وسرعة التواصل مع غرف العمليات للتعامل الفوري مع أي طوارئ بما يضمن انتظام الامتحانات وتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.