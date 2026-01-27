الثلاثاء 27 يناير 2026
بدأ العد التنازلي لإعلانها، الأهالي بالغربية تترقب نتيجة الشهادة الإعدادية

اعمال التصحيح للشهادة
اعمال التصحيح للشهادة الإعدادية بالغربية
يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية وأولياء أمورهم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025–2026، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات داخل الكنترولات.

"مياه الغربية" تحصد المركز الأول في جائزة التميز الحكومي عن فئة المبادرة الابتكارية

عاصفة ترابية تضرب الغربية وتحذيرات لمرضى الحساسية وقائدي الطرق

ومن المنتظر أن تعتمد مديرية التربية والتعليم بالغربية النتيجة خلال مدة تتراوح ما بين 7 إلى 15 يومًا من الانتهاء الكامل من أعمال التصحيح تمهيدًا لإتاحتها رسميًا أمام الطلاب.

وكان طلاب الشهادة الإعدادية اختتموا امتحانات الفصل الدراسي الأول الخميس الماضي بأداء امتحاني مادتي العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وفي هذا السياق صرح ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ 94 ألفًا و696 طالبًا أدوا الامتحانات داخل 421 لجنة على مستوى المحافظة بينما تقدم 5 آلاف و315 طالبًا لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية داخل 38 لجنة.

وأوضح وكيل الوزارة أن الامتحانات عُقدت بنظام «البوكليت» وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم مع التأكيد على الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية.

وأضاف أن رئيس لجنة الامتحان يتحمل المسئولية الكاملة عن سير العمل داخل اللجنة منذ استلام أوراق الأسئلة وحتى انتهاء اليوم الامتحاني مشددًا على ضرورة تجهيز اللجان مسبقًا والتأكد من جاهزيتها وتوافر كافة الإمكانات اللازمة لتوفير بيئة آمنة للطلاب.

كما شدد على حظر اصطحاب أو استخدام الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان سواء للطلاب أو القائمين على الامتحانات مع الالتزام بغلق أبواب اللجان فور بدء الامتحان ومنع الدخول أو الخروج أثناء انعقاده.

وأكد وكيل الوزارة أهمية تحقيق الانضباط داخل اللجان وسرعة التواصل مع غرف العمليات للتعامل الفوري مع أي طوارئ بما يضمن انتظام الامتحانات وتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب.

