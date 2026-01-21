طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية يؤدون اليوم امتحان العلوم

18 حجم الخط

الشهادة الإعدادية بالقليوبية، يؤدي طلاب الشهادة الاعدادية بالقليوبية اليوم الأربعاء 21 يناير امتحاني “العلوم” لمدة ساعتين، و"الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات" لمدة ساعة، وتُختتم امتحانات الفصل الدراسي الأول غدًا الخميس 22 يناير بأداء امتحان الجبر والإحصاء لمدة ساعتين.

اليوم طلاب الإعدادية بالقليوبية يؤدون امتحان العلوم

ويشارك في الامتحانات نحو 120 ألفًا و43 طالبًا وطالبة داخل 440 لجنة امتحانية موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بـ محافظة القليوبية، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان، على أن تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس 22 يناير 2026.

وعلى صعيد متصل، قررت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية استبعاد رئيس لجنة بقها والمراقب الأول، وإحالتهما إلى الشؤون القانونية، وذلك على خلفية واقعة تداول نماذج امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت المديرية أنها تمكنت من التوصل إلى اللجنة التي تم من خلالها تداول الامتحان، والتي تتبع إدارة قها التعليمية، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما أوضحت مديرية التعليم بالقليوبية أن المتابعة مستمرة امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة القليوبية، بما يضمن إعطاء كل طالب حقه كاملًا، مع استمرار المتابعة الدقيقة لأعمال الامتحانات والتصحيح بجميع الإدارات التعليمية.

وشددت المديرية على عدم التهاون مع أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي محاولات غش أو تسريب، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، وحرصًا على مصلحة الطلاب.

