صحة ومرأة

استشاري بالصحة النفسية يحذر: إدمان الألعاب الإلكترونية والمراهنات خطر يهدد المراهقين

الألعاب الإلكترونية
الألعاب الإلكترونية
حذر الدكتور محمود الحبيبي، استشاري علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة من تنامي أنماط سلوكية إدمانية مرتبطة بالألعاب الإلكترونية والمراهنات، مؤكدًا أن بعض هذه السلوكيات لا تقل خطورة عن الإدمان التقليدي.


وأوضح الحبيبي في فيديو توعوي لوزارة الصحة على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة علي موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك أن هناك نوعين أساسيين من السلوك الإدماني، أبرز علاماتهما إهمال الفرد لحياته اليومية، وتدهور حالته الصحية، إلى جانب ظهور أعراض انسحاب واضحة عند التوقف عن اللعب، مثل التوتر والعصبية واضطرابات النوم.

 

أخطر أنماط الألعاب الإلكترونية 


وأشار إلى أن أخطر هذه الأنماط يتمثل في الألعاب التي تعتمد على المال أو المراهنات، وكذلك الألعاب الإلكترونية الأونلاين التي تجمع اللاعبين بأشخاص مجهولين، ما يفتح الباب أمام القمار الرقمي والتنبؤات والمراهنات تحت غطاء “اللعب”.


وأضاف أن هذه الألعاب تصمم لتحقيق أهداف نفسية محددة لدى المستخدم، عبر الإحساس الزائف بالإنجاز أو الربح السريع، وهو ما يعزز السلوك الإدماني تدريجيًا، خاصة في ظل غياب الرقابة الأسرية.

المراهقين هم الفئة الأكثر عرضة للخطر


وأكد استشاري الإدمان أن المراهقين هم الفئة الأكثر عرضة للخطر، نظرًا لسهولة تأثرهم وسعيهم الدائم للتحدي والإثارة، محذرا من أن الإدمان على الألعاب قد يؤدي إلى تراجع التحصيل الدراسي، والعزلة الاجتماعية، واضطرابات نفسية قد تمتد آثارها لسنوات.

ودعا استشاري علاج الإدمان  الأسر إلى ضرورة المتابعة المستمرة لأبنائهم، ووضع ضوابط واضحة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية، مع تعزيز الحوار داخل الأسرة، والتوجه لطلب المساعدة المتخصصة فور ملاحظة أي مؤشرات لسلوك إدماني.
 

