الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تديرها أجنبية منتحلة صفة طبيب، الصحة تغلق عيادة تجميل خاصة بالقاهرة الجديدة

عيادة تجميل خاصة
عيادة تجميل خاصة بالقاهرة الجديدة
18 حجم الخط
ads

أعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان لها عن غلق عيادة “ديونا” المتخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر، والكائنة في مول سواي بالقاهرة الجديدة، لتشغيلها بدون ترخيص ومخالفتها الاشتراطات الصحية، وذلك بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، وهيئة الدواء المصرية، والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية.

تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة لحماية صحة وسلامة المواطنين

وجاء الإجراء تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة لحماية صحة وسلامة المواطنين.

وأفاد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن العيادة تعمل بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 53 لسنة 2004، وأنها تُدار بواسطة سيدة أجنبية تنتحل صفة طبيب وتمارس المهنة دون ترخيص قانوني.

وأضاف أنه تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر وبدون فواتير، وغير مسجلة لدى هيئة الدواء المصرية، إلى جانب كميات من السرنجات الطبية المخالفة، في انتهاك لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

الصحة: استثمار الدولة في صحة الأطفال يحمي المستقبل ويحقق عائدًا يتجاوز 65 مليار جنيه

وزير الصحة: نتطلع إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية مع الهند

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه تم “تشميع” العيادة وتحرير محضر بالمضبوطات، داعيًا المواطنين إلى التحقق من تراخيص العيادات ومراكز التجميل، وتراخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها، قبل الخضوع لأي إجراء علاجي أو تجميلي، لضمان الحصول على خدمة طبية آمنة ومرخصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادوية مجهولة المصدر ادارة العلاج الحر الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العام الدكتور حسام عبدالغفار الامراض الجلدية والتجميل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء القاهرة الجديدة العيادات الخاصة بمحافظة القاهرة هيئة الدواء حماية المستهلك خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة محافظة القاهرة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

40 جلسة علمية و20 ورشة عمل في مؤتمر المستشفيات التعليمية 2026

الصحة: استثمار الدولة في صحة الطلاب حقق عائدًا يتجاوز 65 مليار جنيه

وزير الصحة: نتطلع إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية مع الهند

معهد التغذية: الرضاعة الطبيعية لمدة عامين والتغذية التكميلية يعززان مناعة الطفل

ألوان صناعية وملح مجهول المصدر، معهد التغذية يدق ناقوس الخطر قبل رمضان بشأن المخللات

كيف تحمي طفلك من خطر الألعاب الإلكترونية؟

القومي للطفولة والأمومة يناقش الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة زواج الأطفال

عبد الغفار يشهد تتويج مكاتب صحة الغربية بالمراكز الثلاثة الأولى في جوائز التميز الحكومي
ads

الأكثر قراءة

بعد موافقة تشريعية النواب على القانون، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء؟

شملت البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

انقلاب في القاهرة وأسوان تسجل 26، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

موعد مباراة المقاولون ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

موعد مباراة غزل المحلة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية ترم أول 2026

أكلات في الإفطار تقاوم الخمول الصباحي وتمنحك طاقة متوازنة طوال اليوم

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد ليلة النصف من شعبان وفضلها والأدعية المستحبة فيها

تفسير رؤيا أكل البيض في المنام وعلاقته بتحسن الظروف المعيشية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية